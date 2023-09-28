ليزر ديجيتال تحصل على الموافقة المبدئية للعمليات في أبو ظبي

تام شمس - الخميس 28 سبتمبر 2023 11:58 صباحاً - منحَ سوقُ أبو ظبي العالمي (ADGM) شركةَ "ليزر ديجيتال" (Laser Digital)، ذراع الأصول الرقمية لبنك نومورا (Nomura) الياباني، موافقةً مبدئية على تقديم خدمات الوساطة والتداول وخدمات إدارة الأصول والأموال مع كلٍّ من الأصول الرقمية والتقليدية، وفقاً لما ذكره سوق أبو ظبي العالمي في 26 سبتمبر.

يمكن لشركة ليزر ديجيتال الحصولُ على إذن كامل لتقديم الخدمات المالية للعمل بعد استيفاء الشروط المحددة في الموافقة الحالية. لكنَّ هذه الشروط لم تُحدَّد في البيان. ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة ليزر ديجيتال، جيز محيي الدين، عن سوق أبو ظبي العالمي في البيان:

"إنَّ إطارهم التنظيمي الشامل والواضح يكوِّن مركزاً عالمياً للأصول الرقمية يسعدنا الانضمام إليه."

سوق أبو ظبي العالمي منطقةٌ ماليةٌ دولية حُرَّة في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ يشغل سوقُ أبو ظبي العالمي نحو 15 كيلومتراً مربعاً عبر جزيرتين، ويتكوَّن من سلطةِ تسجيل وسلطةٍ تنظيمية ومحكمةٍ تطبِّقُ القانونَ العام.

يُذكر أنَّ "بينانس" (Binance) حصلت على موافقة مبدئية للعمل في سوق أبو ظبي العالمي في أبريل 2022، وحصلت على إذن للخدمات المالية في نوفمبر. فيما حصلت "كراكن" (Kraken) على إذن للعمل في سوق أبو ظبي العالمي في عام 2022. وفي عام 2023، رخَّص سوق أبو ظبي العالمي شركتين أصغر للأصول الرقمية: (M2) في الإمارات العربية المتحدة، و(Rain) التي تتخذ من البحرين مقرَّاً لها.

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في وقت سابق من هذا العام، أنشأت إمارةُ رأس الخيمة، منطقةً حرة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية تسمى واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO).

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تأتي الموافقةُ المبدئية في أبو ظبي بعد ما يزيد عن شهر بقليل من حصول شركة (Laser Digital) على ترخيصٍ تشغيليٍّ من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA). كما أنَّها أطلقت صندوقَ اعتماد البيتكوين (BTC) في أغسطس، مع العلم بأنَّ ليزر ديجيتال تأسست في سبتمبر 2022.

نومورا أيضاً جزءٌ من مشروع "كومينو" (Komainu) المشترَك، إلى جانب بورصات العملات المشفَّرة "كوين شيرز" (CoinShares) و"ليدجر" (Ledger). علماً بأنَّ مشروع كومينو حصل على ترخيص تشغيلي من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في أغسطس، لينضمَّ إلى العديد من بورصات العملات المشفرة الأخرى.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره