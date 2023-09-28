مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي mBridge يستعد لاستقبال أعضاء جدد وإطلاق الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق

تام شمس - الخميس 28 سبتمبر 2023 12:55 مساءً - قد يشهد مشروع (mBridge) قريباً توسُّعاً كبيراً، وفقاً للرئيس التنفيذي للسلطة النقدية في هونغ كونغ (HKMA)، إدي يوي. إذ إنَّه حدَّد خططَ مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) في خطابٍ ألقاه في شنغهاي.

أفاد يوي بأنَّ الاختبارات أظهرت أنَّ (mBridge) يتيح مدفوعاتٍ أسرع وأرخص وأكثر شفافية عبر الحدود. علماً بأنَّ المشروع بدأ في عام 2021 بمشاركة هيئة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والبنوك المركزية في الصين وتايلاند والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى البنوك التجارية من تلك الولايات القضائية ومركز الابتكار في بنك التسويات الدولية.

أمَّا الآن، فسيتوسع مشروعُ (mBridge) ويجري تسويقه، حيث قال يوي:

"نتوقع أن نرحِّبَ بالمزيد من البنوك المركزية الزميلة للانضمام إلى هذه المنصة المفتوحة. وقريباً جداً سنطلق ما نسميه الحدَّ الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، بهدف تمهيد الطريق للتسويق التدريجي لـ mBridge".

كما قال مسؤولو البنوك المركزية المرتبطون بالمشروع سابقاً إنَّه لا يتعيَّن على البنك المركزي أن يكون لديه عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي للمشاركة. فجميعُ المشاركين الحاليين لديهم عملات رقمية للبنك المركزي في مرحلة المشروعات التجريبية. أمَّا الدول الوحيدة التي أطلقت عملات رقمية للبنك المركزي فهي جزر البهاما وجامايكا ونيجيريا، وفقاً لمتعقب العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC Tracker).

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لقد لوحظ تقدُّم (mBridge) فعلاً في كونغرس الولايات المتحدة، فخلال تسليط الضوء على قانون الدولة لمكافحة المراقبة الخاص بالعملات الرقمية للبنك المركزي، الذي أصدره الممثل توم إيمر في 20 سبتمبر، أعربت العضو البارزةُ في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، ماكسين ووترز، عن قلقها من أنه يمكن الاستفادة من المشروع للتهرُّب من العقوبات الاقتصادية. إذ يقول الخبراء إنَّ مفتاح التهرُّب الفعال من العقوبات عبر العملات الرقمية للبنك المركزي يكمن في التبني.

البنوك التجارية المشاركة في مشروع mBridge. المصدر: BISIH

يُذكر أنَّ MBridge هو المشروع الدولي الوحيد للعملات الرقمية للبنك المركزي الذي شاركت فيه الصين. إذ إنَّ اليوان الرقمي يعدُّ إلى حدٍّ بعيد أكبر عملة رقمية للبنك المركزي في العالم، وقد عقد بنك الشعب الصيني العديد من الصفقات مع الشركات الدولية والبنوك التجارية لتعزيز اعتماد اليوان الرقمي. وبالتالي، جعل "بي إن بي باريبا الصين" (BNP Paribas China) و"بنك دي بي إس الصين" (DBS Bank China) عمليات التكامل مع اليوان الرقمي متاحة لعملائهما من الشركات في عام 2023.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره