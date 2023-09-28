شهادة غاري غينسلر المراوغة أمام الكونغرس: تسليط الضوء على 5 نقاط رئيسة

تام شمس - الخميس 28 سبتمبر 2023 03:49 مساءً - يبدو أنَّ غاري غينسلر، الذي أُلقي عليه اللوم بسبب "خداع" أسواق رأس المال الأمريكية، وانتُقد لتهربه من الأسئلة حول بطاقات بوكيمون والبيتكوين، قد تعرَّض للاستجواب من الكونغرس هذا الأسبوع.

في 27 سبتمبر، وجد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نفسَه مرَّة أخرى أمام المشرعين في جلسة استماع مقررة لمناقشة إشراف وكالته على الأسواق.

فيما يلي بعض النقاط البارزة في جلسة الاستماع.

"أنت تونيا هاردينغ للوائح الأوراق المالية."

جاء أحدُ أكثر التشبيهات البارزة من ممثِّل الولايات المتحدة آندي بار، الذي اتَّهم غينسلر بـ "خنق" أسواق رأس المال الأمريكية بالروتين التنظيمي.

أشار بار إلى شهادة قديمة من غينسلر، حيث جادل غينسلر بأنَّ الولايات المتحدة أكبر سوق لرأس المال وأكثرها تطوراً وابتكاراً في العالم، وأنَّه لا ينبغي أنَّ يعدُّ ذلك أمراً مفروغاً منه لأنه "حتى الحاصلين على الميداليات الذهبية يجب أن يستمروا في التدريب".

قال بار: "مع كل الاحترام الواجب سيدي الرئيس، إذا كانت أسواق رأس المال الأمريكية حائزة على ميدالية ذهبية، فأنت تونيا هاردينغ للوائح الأوراق المالية".

"أنت تُرهق أسواق رأس المال الأمريكية بانهيار جليدي من الروتين الذي يخرج من وكالتك."

من المفترض أنَّ بار يشير إلى فضيحة حيث استأجرت متزلجة الجليد الأمريكية تونيا هاردينغ مهاجماً لمهاجمة منافستها، نانسي كيريغان، في الفترة التي سبقت بطولة الولايات المتحدة للتزلج على الجليد عام 1994 والألعاب الأولمبية الشتوية، وانتهى الأمر بكيريغان بعدم التنافس في بطولة الولايات المتحدة.

"أتمنَّى أن تقول إدارة بايدن أنك مطرود".

في الوقت نفسه، هاجم النائب الأمريكي وارن ديفيدسون غينسلر، قائلاً إنه يأمل أن تطرده إدارة بايدن.

قال ديفيدسون: "أتمنى أن تقول إدارة بايدن أنك مطرود".

كما أنَّ ديفيدسون اتَّهم غينسلر بدفع أجندة سياسية واجتماعية "يقظة" وإساءة استخدام دوره بصفته رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

وأضاف ممثل الولايات المتحدة أنَّه يأمل أن يحقق قانون تحقيق الاستقرار الذي قدمه مع النائب الأمريكي توم إيمر ذلك.

واختتم قائلاً: "أنت تدافع عن مشروع القانون هذا [قانون استقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات] كل يوم تتصرف فيه بصفة رئيس".

لم يُمنح غينسلر الفرصة للرد.

غينسلر يؤكِّد أنَّ البيتكوين ليست ورقة مالية

عندما سأله رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي باتريك ماكهنري عما إذا كانت البيتكوين ورقة مالية، رضخ غينسلر في النهاية، مشيراً إلى أنَّ البيتكوين لم تستوفِ اختبار هوي.

قال غينسلر: "إنها لا تفي باختبار هوي، وهو القانون الأساسي"، ما يعني أنَّ البيتكوين ليست ورقة مالية.

ثم اقترح ماكهنري أنَّ البيتكوين يجب أن تكون سلعة، لكنَّ غينسلر تجنب الإجابة عن ذلك، قائلاً إنَّ الاختبار لذلك يقع خارج نطاق قوانين الأوراق المالية الأمريكية.

كما اقترح هنري أن غينسلر حاول "خنق النظام البيئي للأصول الرقمية" ورفض أن يكون شفافاً مع الكونغرس حول اتصالات هيئة الأوراق المالية والبورصات مع FTX ورئيسها التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد.

كما لم يُمنح غينسلر الفرصة للرد على الادعاءات التي قدَّمها ماكهنري.

هل بطاقات تداول البوكيمون أوراق مالية؟ يتوقف ذلك على عدة عوامل.

استخدم النائب الأمريكي ريتشي توريس وقته لسؤال غينسلر حول تفسيره لما يمثِّل عقدَ استثمار.

إذ إنَّ توريس وضع غينسلر على المحك عبر السؤال عمَّا إذا كان شراء بطاقة تداول بوكيمون مادية يمثِّل معاملة أوراق مالية.

"لنفترض أنني كنت سأشتري بطاقة بوكيمون. هل سيمثِّل ذلك معاملة أوراق مالية؟"

أجاب غينسلر — "لا أعرف ما هو السياق" — قبل أن يستنتج في النهاية أنها لا تعدُّ ورقة مالية إذا تمَّ شراؤها من متجر. ثم سأل توريس:

"إذا كنت سأشتري بطاقة بوكيمون مشفَّرة على بورصة رقمية عبر البلوكتشين، فهل هذه معاملة أوراق مالية؟"

أجاب غينسلر: "يجب أن أعرف المزيد".

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ثم أوضح غينسلر أنَّه عندما يتمكَّن الجمهور المستثمر من توقُّع الأرباح بناءً على جهود الآخرين — فهذا هو جوهر اختبار هوي. فيما وصف النائب توريس "مراوغات" غينسلر بأنها "تصمُّ الآذان ومزعجة".

علامة على التحدي

في الوقت نفسه، من بين الاستجوابات المتبادلة بين غينسلر وممثلي الولايات المتحدة، لاحظ المراقبون ذوو عيون النسر شعارَ كوين بيس "قفوا مع العملات المشفرة" (Stand With Crypto) خلف رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات.

علماً بأنَّ المبادرة التي تقودها كوين بيس هي حملة مدتها 14 شهراً أُطلقت في أغسطس، وتهدف إلى الضغط من أجل تشريع العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

كما أنَّ كوين بيس أقامت "يوم الوقوف مع العملات المشفرة"، والذي عُقد في واشنطن العاصمة في 27 سبتمبر للدعوة إلى ابتكار وسياسة أفضل للعملات المشفرة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره