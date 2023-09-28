فرنسا وسنغافورة وسويسرا تختبر العملات الرقمية للبنك المركزي عبر الحدود

تام شمس - الخميس 28 سبتمبر 2023 03:49 مساءً - اختتم بنك التسويات الدولية (BIS) والبنوك المركزية في فرنسا وسنغافورة وسويسرا اختباراً مشترَكاً للتداول عبر الحدود وتسوية العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة (CBDCs)، حيث أصدر بنك فرنسا التقرير في 28 سبتمبر.

جرى تطوير ما يُسمى بمشروع ماريانا (Project Mariana) من قبل بنك فرنسا والسلطة النقدية في سنغافورة والبنك الوطني السويسري تحت رعاية بنك التسويات الدولية. وقد اختبر المشروعُ التداول عبرَ الحدود وتسوية عملات اليورو والدولار السنغافوري والفرنك السويسري الرقمية بين المؤسسات المالية المحاكاة باستخدام مفاهيم تقنية التمويل اللامركزي (DeFi) على شبكة البلوكتشين العامة.

يعمل المفهوم باستخدام معيارٍ رمزيٍّ مشترك على البلوكتشين العامة، وجسورِ للتحويل السلس للعملات الرقمية للبنك المركزي بين الشبكات المختلفة، ونوعٍ معيَّن من التبادل اللامركزي للتداول وتسوية معاملات الصرف الأجنبي الفورية تلقائياً.

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وفقاً للإصدار، يعدُّ المشاركون التجربةَ ناجحة، بالرغم من أنَّه "ثمَّة حاجة إلى مزيد من البحث والتجريب". كما يُبدي التقرير تحفُّظاً على الطبيعة التجريبية لمشروع ماريانا، قائلاً:

"مشروع ماريانا تجريبيٌّ بحت، ولا يشير إلى أنَّ أياً من البنوك المركزية الشريكة تنوي إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي أو اعتماد التمويل اللامركزي أو حل تكنولوجي معيَّن."

في اليوم السابق لإصدار مشروع ماريانا، تحدَّث المدير العام لبنك التسويات الدولية، أغوستين كارستنز، عن ضرورة توضيح الأطر القانونية الوطنية في تلك البلدان التي لا تملك فيها البنوك المركزية الحق في إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي.

ما يزال بنك التسويات الدولية المروج الرئيس للعملات الرقمية للبنك المركزي عبر الحدود، مع إجراء العديد من الاختبارات التجريبية في جميع أنحاء العالم. وهكذا، في سبتمبر، أصدر البنكان المركزيان في هونغ كونغ وإسرائيل نتائج مشروع سيلا (Project Sela)، في حين أعلن الرئيس التنفيذي للسلطة النقدية في هونغ كونغ، إدي يوي، عن توسيع مشروع mBridge، الذي يشمل مسبقاً البنوك المركزية في الصين وتايلاند والإمارات العربية المتحدة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره