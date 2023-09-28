تذبذب سعر البيتكوين حول مستوى 27 ألف دولار وارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الرقمية البديلة

في ظل تقلب سوق الكريبتو بشكل مستمر، برزت عملة البيتكوين بارتفاع طفيف خلال اليوم الماضي، حيث تمكنت من الوصول إلى سعر يقارب المستوى 27,000 دولار، غير أنها لم تتمكن من الحفاظ على هذا المستوى لفترة طويلة.

وفي السياق نفسه، ذكرت منصة مراقبة الأسعار أن عدة عملات مشفرة أخرى، قدمت أداء استثنائيا في نفس الفترة.

فمثلا، شهدت العملة المشفرة الايثيريوم ارتفاع ملحوظ لتتجاوز مستوى 1600 دولار، بينما سجلت عملة TON نموا بنسبة 4% تقريبا.

وعلى الرغم من تحقيق البيتكوين لأرقام قياسية مؤخرا حينما وصل إلى حوالي 27,500 دولار، إلا أنه واجه صعوبة في الحفاظ على هذه الزيادة، خصوصا بعد الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث تم مناقشة أسعار الفائدة.

وقد شهدت الأيام التالية تذبذب في أداء البيتكوين حيث ظلت قيمتها تتراوح حول الـ 26,600 دولار.

وبعد هذه التقلبات، عاد المستثمرون للسوق محاولين إعادة تحقيق ارتفاع في قيمة البيتكوين.

وفي هذا السياق، شهدنا تحركا ملحوظ مساء أمس حينما بلغت البيتكوين 26,800 دولار.

ورغم الأمال التي كانت ترتكز على تجاوز مستوى 27,000 دولار، فإن الثيران استعادوا السيطرة وأعادوا السعر لمستوى أقل.

حاليا، تتداول البيتكوين حول 26,500 دولار، مع قيمة سوقية تبلغ 515 مليار دولار وهيمنة تقدر بـ 48.9% على العملات البديلة.

وفي الوقت الذي تواجه فيه البيتكوين تحديات، أظهرت بعض العملات الرقمية المشفرة البديلة الأخرى أداء جيد.

عملة MakerDAO، مثلا، شهدت نمو قوي خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعرها بنسبة 7.5% وتم تداولها بقيمة تتجاوز 1500 دولار.

كذلك، ارتفعت عملات LINK والبيتكوين كاش بنسب ملحوظة.

وفيما يتعلق بالعملات ذات القيمة السوقية الكبيرة، فقد سجلت جميعها ارتفاعا، بينما بلغت قيمة السوق الإجمالية للعملات المشفرة أكثر من 1.050 تريليون دولار.

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