انخفاض عدد محافظ البيتكوين التي تحمل أكثر من 1000 بيتكوين لأدنى مستوى لها في 4 سنوات

وفقا لتقرير من منصة “Glassnode” المتخصصة في بيانات البلوكشين، أظهرت الإحصائيات أن العدد الكلي للعناوين التي تملك 1000 بيتكوين أو أكثر قد انخفض ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2019.

أوضح التقرير أن عدد العناوين الحالي هو 1997 فقط، وهذه العناوين تمتلك ما يعادل 26.4 مليون دولار من البيتكوين بحسب الأسعار الحالية.

شهد السوق تراجع مستمر منذ بداية موجة البيع في السوق السابقة، حيث تأثرت الصناعة بشكل كبير بسبب أحداث مثل انهيار Terra، ومشاكل في شبكة “سيلسيوس” و”ثري آروز كابيتال” (3AC).

ازدادت حدة الأزمة في نهاية 2022 حينما واجهت FTX، واحدة من أكبر شركات العملات المشفرة، مشاكل في السيولة وتقدمت بطلب الإفلاس، مما أثر سلبا على المستثمرين بقيمة مليارات.

كانت عناوين البيتكوين التي تحتوي على مبلغ أكبر من 1000 بيتكوين في تزايد خلال موجة الصعود في 2021، حيث تجاوز عددها في وقت الذروة 2500 عنوان.

وفي سياق متشابه، فإن عدد العناوين التي تحتوي على 1000 ايثيريوم أو أكثر قد انخفض إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، حيث وصل إلى 6082 عنوان فقط.

رغم توقعات بعض الخبراء من “Matrixport” بمواصلة التراجع في سعر الايثيريوم، فإن البيتكوين قد تكون له رؤية مختلفة.

يرى العديد من المحللين أن هناك إمكانية لدخول البيتكوين في موجة صعود جديدة، مما قد يجذب المستثمرين مجددا.

من بين الشخصيات التي أعربت عن تفاؤلها تجاه البيتكوين، نجد “روبرت كيوساكي” (مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير”)، و”آدم باك” (مدير شركة Blockstream)، و”توم لي” من Fundstrat، إضافة إلى Pantera Capital وغيرهم.

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