شركة Kraken تدخل في منافسة مباشرة مع Robinhood بتقديم خدمات تداول الأسهم وETF

في خطوة طموحة، تتجه شركة تداول العملات المشفرة الشهيرة Kraken نحو توسيع نطاق خدماتها لتضم تداول الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة والصناديق المتداولة في البورصة (ETF).

وفقا لمصادر بلومبرغ، ستضع هذه الخطوة Kraken في موقف تنافسي مباشر مع منصات تداول الأسهم الرائدة مثل Robinhood.

توقعات تظهر بأن الخدمة ستتاح في عام 2024 للعملاء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ولكن السؤال الأبرز هو كيف ستتعامل Kraken مع التحديات المرتبطة بدخول سوق يسيطر عليها بالفعل أطراف كبيرة مثل E*TRADE و Charles Schwab؟

على الرغم من العقبات المتوقعة، كانت Kraken نشطة وملتزمة بتوسيع بصمتها العالمية.

مع توسعات حديثة في إسبانيا وإيرلندا، تسير الشركة بثبات نحو تحقيق أهدافها.

وفي الوقت الذي تستكشف فيه وحدة المشتقات المالية التابعة لها فرصا جديدة، يبقى الرئيس التنفيذي السابق للشركة، “جيسي باول”، تحت الفحص بسبب مزاعم متعلقة بالقرصنة.

في ظل هذه التطورات، يترقب المتابعون بشغف ما ستحمله الأيام المقبلة لـ Kraken وكيف ستواجه التحديات المرتبطة بتوسيع نطاق خدماتها.

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