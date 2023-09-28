بينانس تتوقع انقطاع بعد قرار “Paysafe” المفاجئ والغير القابل للتفسير!

بينما يستمر عالم الكريبتو في التطور والنمو، تواجه الشركات والمنصات تحديات وتغييرات قد تؤثر على طريقة عملها.

أحدث هذه التحديات هو انقطاع متوقع في خدمات بينانس، وذلك على خلفية قرار مفاجئ وغير قابل للتفسير من قبل شريكها المصرفي “Paysafe”.

في بيان رسمي، أوضحت بينانس كيف سيتم التعامل مع الموضوع بعد انتهاء التعاون مع فرعها الفرنسي وPaysafe.

حيث تتوقع المنصة تجربة انقطاع مؤقت في بعض الخدمات نتيجة لهذا القرار، الذي وصفته بأنه أحادي الجانب من قبل شركة Paysafe.

من خلال منشور على مدونتها، أفادت منصة بينانس بأن Paysafe قررت بشكل منفرد التوقف عن معالجة ودائع اليورو لمستخدمي منصتها.

القرار، وفقا لشركة بينانس، جاء دون سابق إنذار ويُعتبر غير مبرر.

وهذا قد يؤدي إلى تأثير مؤقت على الخدمات المقدمة.

وبالنظر لهذه التطورات، أصدرت بينانس توجيهات لمستخدميها، حيث نصحتهم بتحويل أموالهم المودعة باليورو إلى العملة المستقرة USDT قبل نهاية أكتوبر.

وبالرغم من هذا التحدي، سيظل المستخدمون قادرين على سحب أرصدتهم باليورو إلى حساباتهم المصرفية.

وبمجرد وصول الساعة للثامن والعشرين من سبتمبر، سيكون المستخدمون في وضع لا يمكنهم من خلاله التداول باستخدام اليورو.

وستتوقف خطط Auto-Invest EUR التابعة لمستخدمي Paysafe مؤقتا، بينما ستبقى الخدمة قائمة للمستخدمين الآخرين.

وفي هذا السياق، قالت بينانس:

جميع أموال المستخدمين آمنة ولن تتأثر الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة. وأكدت المنصة أنها تضع المستخدمين دائما في المقام الأول وتعمل على تكامل قنوات جديدة في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أن Paysafe كانت الشريك المصرفي لشركة بينانس، حيث كانت تدعم التحويلات المصرفية باليورو من خلال المنطقة الأوروبية الموحدة.

ومع هذا التطور، تكافح بينانس لتأمين شريك مصرفي جديد، وقد أكدت الشركة أنها تسعى لإيجاد بدائل قريبا.

وفي إطار تغييراتها المستمرة، قررت بينانس الانسحاب من السوق الروسية عن طريق بيع أعمالها هناك لشركة CommEx.

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