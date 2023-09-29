شركة "VanEck" تُقدم طلب لإطلاق صندوق ETF لتداول عقود الايثيريوم الآجلة

تشهد الساحة المالية تطورات جديدة يوم بعد يوم، وأحدث هذه التطورات هو تقديم طلب من قبل شركة VanEck -وهي من الشركات الرائدة في إدارة أصول الأسواق المالية- إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC).

هذا الطلب يتعلق بإدراج منتج جديد وهو صندوق تداول العقود الآجلة للايثيريوم (ETF).

وفقا لإعلان رسمي أصدرته شركة “VanEck”، سيحمل المنتج الجديد اسم VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT).

من الجدير بالذكر أن (EFUT) لن يقوم بالاستثمار المباشر في الايثيريوم، بل سيتمثل نموذج الاستثمار في الاعتماد على العقود الآجلة الموحدة للايثيريوم المستقرة نقدا والتي تُتداول في منصات التداول المعترف بها من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

على الرغم من وجود عديد من منصات التداول في سوق العقود الآجلة الأمريكية، فإن شركة VanEck تخطط لتركيز استثماراتها على العقود التي تُتداول فقط في بورصة شيكاغو التجارية.

وفي خطوة تعكس جدية الشركة نحو هذا المنتج، قامت VanEck بتعيين “جريج كرينزر”، الذي يعتبر من الشخصيات المخضرمة والمعروفة في الشركة، ليكون على رأس الهرم كمدير لهذا الصندوق.

من المنتظر أن يُدرج هذا المنتج في بورصة CBOE.

إضافة إلى ذلك، فإن التطلعات الإيجابية للشركة نحو منتجات ETF الكريبتو تعكس الإيمان بقدرتها على جذب مجموعة كبيرة من المستثمرين الرئيسيين إلى عالم العملات الرقمية.

من الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، أصبحت تحت الضغط في الوقت الحالي حيث لديها على الطاولة العديد من الملفات والطلبات بمنتجات متشابهة.

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