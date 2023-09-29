شركة الريبل تتراجع عن صفقة الاستحواذ على "Fortress Trust"

تراجعت الريبل عن قرارها للاستحواذ على شركة “Fortress Trust”، هذه الأخيرة هي مؤسسة مالية متخصصة في تقديم حلول الويب 3.

أعلن عن القرار “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، من خلال منصة التواصل الاجتماعي X، مشددا على أن الريبل ستظل كمستثمر في شركة “Fortress”.

قبل هذا القرار، كانت الريبل قد أعلنت عن نيتها لشراء “Fortress” بقيمة غير مكشوفة، وذلك بعد أن أتمت شراء الشركة السويسرية “Metaco” بقيمة 250 مليون دولار.

الهدف من الاستحواذ المقترح كان توسيع نطاق تراخيص الريبل التنظيمية وزيادة وجودها في مجال العملات المشفرة.

ولكن، خلال فترة الفحص المسبق للصفقة، تعرضت “Fortress” لضرر أمني حاد بسبب هجوم تصيد من طرف ثالث، مما أدى إلى خسارة تقدر بـ15 مليون دولار.

تم التلاعب بـ27 من حسابات العملاء عن طريق الاختراق، والأغلبية العظمى من هؤلاء العملاء كانوا في مجال العملات المشفرة.

بسبب هذا الحادث، ظهرت مخاطر أمنية مرتبطة بصفقة الريبل، والتي كانت تتضمن آليات لضمان سلامة العملاء وتعويضهم.

تم تأكيد أن العملاء لن يتأثروا بسبب الاختراق، حيث وافقت الريبل على تغطية التكاليف كجزء من تفاصيل الصفقة، لكن بعدها تم إعادة النظر وإلغاء صفقة الاستحواذ.

اقرأ أيضا:

تعاون استراتيجي بين منصة Crypto.com وبايبال بشأن العملة المستقرة PYUSD: التفاصيل هنا

بينانس تتوقع انقطاع بعد قرار “Paysafe” المفاجئ والغير القابل للتفسير!