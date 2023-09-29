بشكل رسمي: بينانس تتوقف عن العمل في روسيا وتبيع أعمالها لـ"Commex"

أفادت شركة “بينانس” بأنها ستوقف كل أنشطتها في روسيا.

في تفاصيل الخبر، وافقت “بينانس” على بيع جميع أعمالها الروسية إلى شركة “Commex”.

ستستمر عملية الانتقال للمستخدمين الروس خلال العام القادم لضمان عملية انتقال سلسة.

“Changpeng Zhao” الرئيس التنفيذي لـ”بينانس” أضاف بعض التفاصيل حول الصفقة موضحا أن “Commex” لا تقدم خدماتها للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وأن تصميمها الفني يتشابه كثيرا مع “بينانس”.

وفي تعليق للسيد “نوح بيرلمان” كبير مسؤولي الامتثال في “بينانس” أكد أن التوسع في روسيا لا يتناسب مع استراتيجيات الشركة.

وأضاف “بيرلمان” أن الشركة تؤمن بالنمو المستمر لصناعة الويب 3، وستركز جهودها في أكثر من 100 دولة أخرى حول العالم.

وختاما، أشارت “بينانس” إلى أنها ستقوم بتحويل بعض المستخدمين الروس الجدد إلى “Commex” وأنها ستتوقف تدريجيا عن تقديم خدماتها في روسيا خلال الأشهر القادمة.

اقرأ أيضا:

شركة الريبل تتراجع عن صفقة الاستحواذ على “Fortress Trust”

شركة “VanEck” تُقدم طلب لإطلاق صندوق ETF لتداول عقود الايثيريوم الآجلة