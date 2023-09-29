اقتراب محاكمة مؤسس FTX واحتمال الحكم بسنوات طويلة من العقوبة

قد يتعرض “سام بانكمان فريد”، المؤسس المتهم للشركة المفلسة FTX، لعقوبة طويلة في حال ثبتت تهم الاحتيال ضده.

وقد أعرب القاضي المتابع للقضية عن مخاوفه حول مصير “فريد”، مما يدل على جدية القضية.

تعليقات القاضي “كابلان” جاءت بناء على طلب من “فريد”، الملياردير الشاب البالغ 31 عام، الذي طلب الإفراج المؤقت من أجل التواصل مع فريق دفاعه بشكل أفضل.

ولكن “كابلان” رفض هذا الطلب، معتبرا أن “فريد” قد يهرب.

“فريد”، الذي يدعي براءته، يواجه سبع تهم تتعلق بالاحتيال نتيجة لانهيار FTX في 2022.

وعليه يمكن أن يتعرض لعقوبة تصل إلى 110 سنوات في حالة إدانته، كما ذُكر في رويترز.

وعلى الرغم من طلب فريقه القانوني بالإفراج المؤقت، أبدى القاضي تفهمه لمخاوفهم ووعد بتسهيل الاجتماعات فيما بينهم.

وخلال الفترة التي قضاها “فريد” بكفالة، ظهرت مزاعم حول تلاعبه بالشهود، مما أسفر عن اعتقاله مرة أخرى.

ومن بين هذه المزاعم، اتهامه بتقاسم معلومات خاصة مع صحيفة نيويورك تايمز.

المدعون أكدوا أن “فريد” وفريقه لم يبرهنوا على وجوب الإفراج المؤقت، وأشاروا إلى تساؤلات حول فعالية الإشراف المقترح عليه.

وبالتالي، سيظل “فريد” في السجن خلال محاكمته.

جدير بالذكر أن محاكمة “فرايد” ستبدأ في 3 أكتوبر وقد تستمر لأكثر من ستة أسابيع.

وتحمل نتائج المحاكمة أهمية خاصة، ليس فقط لـ “فريد”، ولكن أيضا لعالم العملات المشفرة الذي يواجه تحديات في الثقة والشفافية.

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