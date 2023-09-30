حكومة "بوينس آيرس" تتبنى البلوكشين في خدمات الهوية الرقمية للمواطنين

في خطوة طموحة توجهت بها مدينة “بوينس آيرس” نحو مستقبل الخدمات الرقمية، أعلنت الحكومة عن طرح نظام هوية رقمي مبني على تقنية البلوكشين لخدمة المواطنين.

تتيح هذه المحفظة الجديدة، المسماة “Quarkid” والتي كانت معروفة سابقا باسم “Tangoid”، للمواطنين التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية، مع تقديم الوصول فقط للأطراف الموثوقة والتي يتم إعطاؤها الصلاحية.

يستند هذا النظام الرقمي إلى بروتوكول الطبقة الثانية للايثيريوم L2 المدعم بالمعرفة الصفرية “Zksync Era”، مما يضمن الخصوصية والسرية للبيانات المستخدمة.

وقد تم تطوير المحفظة الرقمية بالتعاون مع شركة “Extrimian”، وهي شركة أرجنتينية متخصصة في خدمات البلوكشين على المستوى المؤسساتي، حيث تجمع هذه الجهود معا لتوسيع نطاق استخدام هذه الخدمة على مستوى الدولة الأرجنتينية بأكملها.

في تصريح لـ “غييرمو فيلانويفا”، الرئيس التنفيذي لشركة “Extrimian”، أكد من خلاله على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تحسين جودة وأمان الخدمات الحكومية بأمريكا اللاتينية، حيث تسعى المحفظة الرقمية “Quarkid” إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وتقديم معايير عالية للأمان في مجال الهوية الرقمية.

من جهته، أوضح “دييغو فرنانديز”، وزير الابتكار في مدينة “بوينس آيرس”، أن البرنامج الجديد يضع المدينة في مقدمة استخدام تكنولوجيا البلوكشين لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج ستبدأ في أكتوبر، وستتيح للمواطنين الحصول على وثائقهم الأساسية، مثل شهادات الميلاد والزواج، عبر المحفظة الرقمية.

وفي إطار توسيع نطاق الخدمة، من المتوقع أن يستفيد أكثر من 2.5 مليون مواطن من خدمات البرنامج بنهاية العام الحالي، وتأمل المدينة في طرح هذه الخدمة لـ 45 مليون مواطن في الأرجنتين في المستقبل القريب، مع التركيز على تحويل هذه التجربة إلى نموذج يمكن تطبيقه في دول أمريكا اللاتينية الأخرى.

اقرأ أيضا:

جمعية “Hashgraph” تدخل في شراكة مع “دار البلوكشين” التونسية

هيئة SEC تؤجل اتخاذ قرارها بشأن المزيد من صناديق ETF البيتكوين بما في ذلك صندوق “Blackrock”