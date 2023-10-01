شركة VanEck تعلن عن دعمها لتطوير الايثيريوم (ETH): التفاصيل هنا

أفصحت شركة VanEck، بقيادة مديرها العالمي للاستثمار، عن خطتها لتخصيص 10% من أرباح الصندوق المستقبلي EFUT ETF لصالح Protocol Guild، وهو تجمع لأكثر من 150 مطور أساسي للايثيريوم، وذلك لفترة لا تقل عن عشر سنوات.

وتُعتبر هذه المنظمة وسيلة تمويل للعديد من المطورين الذين يعملون على الحفاظ على نظام الايثيريوم.

كان لهؤلاء المطورين دور فعال في العديد من التحسينات مثل Merge وShanghai.

حاليا، تركز جهود العديد من أعضاء Protocol Guild على مشروع EIP-4844، والذي يعتقد أنه سيساهم في تخفيض تكاليف الطبقة الثانية للايثيريوم، مما يزيد من فرصتها للوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين.

وقد أوضحت VanEck أن هناك مجتمعات أخرى مثل Lido Finance وUniswap وغيرها قامت بدعم المطورين في الماضي، والآن جاء دور VanEck للمساهمة.

في تاريخ 28 سبتمبر، كشفت VanEck عن خططها لإطلاق صندوق VanEck Ethereum xStrategy ETF (EFUT)، الذي سيركز على استثماراته في العقود الآجلة للايثيريوم بدلا من الاستثمار المباشر في العملة نفسها.

وتأمل الشركة أن يدعم هذا الصندوق نمو وانتشار الايثيريوم في المستقبل.

وقد بدأ الصندوق بالفعل يوم 29 سبتمبر 2023، ولكنه غير متوفر للتداول حتى الآن.

وفقا لتحليلات بلومبرغ، قد تشهد الأسابيع المقبلة إطلاق العديد من الصناديق المشابهة لصندوق VanEck.

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