عودة عرض الايثيريوم للنمو مرة أخرى مع انخفاض أسعار الغاز

مع استمرار تطور العملات المشفرة، يظل الايثيريوم واحدا من أبرز اللاعبين في هذا المجال.

في الآونة الأخيرة، شهدنا تغيرات كبيرة في ديناميكيات العرض لدى الايثيريوم، وهو ما يمكن رؤيته واضحا من خلال التقلبات في أسعار رسوم الغاز.

هذه الديناميكيات تأثرت بشكل خاص بفضل الانخفاض الحاد هذا العام في مبيعات DeFi وNFT وعملات الميم.

اعتمادا على كيفية النظر إلى الوضع، قد يبدو الايثيريوم كأنه يمر بفترة انكماش أو تضخم.

في الفترة القصيرة، مثل نموذج السبعة أيام، نرى أن العرض أصبح أكثر ندرة.

ولكن، عند النظر على المدى الطويل، خلال السنة مثلا، نلاحظ أن الإصدار يزيد عن ما يتم حرقه.

أحد العوامل الرئيسية وراء هذه التغيرات هو التحديث الذي تم تنفيذه في أغسطس 2021، الشهير باسم EIP-1559.

من خلال هذا التحديث، تم تقديم آلية حرق الرسوم، مما جعل العرض يتأثر بشكل مباشر بأسعار الغاز.

وببساطة، كلما ارتفعت أسعار الغاز، تم حرق المزيد من الإيثريوم، والعكس صحيح.

من ناحية أخرى، تأثيرات الانتقال من نظام إثبات العمل إلى إثبات الحصة لا يمكن تجاهلها.

هذا الانتقال قلل من إصدار الايثيريوم بمعدل يصل إلى 90٪.

وفقا للبيانات المنشورة، فإن رسوم المعاملات تتراوح حاليا عند 0.28 دولار لإرسال عملات الايثيريوم.

وفقا لبيانات من Etherscan، فإن التداول على Uniswap يكلف حاليا 2.76 دولار، وهو ما يبدو منخفضا بالمقارنة مع الأسعار السابقة.

“كريس مارتن”، من شركة Amberdata، أشار إلى ثلاثة أسباب رئيسية وراء انخفاض أسعار الغاز:

أولا، التوسع في الايثيريوم 2.0 جلب فوائد هائلة للشبكة، جعلها أرخص وأكثر أمان.

ثانيا، نمو الطبقة الثانية ساهم في تقليل حجم المعاملات على الشبكة الرئيسية.

وأخيرا، التغييرات الحالية في السوق التي أثرت على التوجهات والاهتمامات.

يرى “جوليو باراجان”، من Blocknative، وضع أسعار الغاز حاليا مؤقت.

وهو يتوقع أن تعود للارتفاع مع استمرار نمو الشبكة.

وقد أشار إلى أن التحديثات المستقبلية، مثل ERC-4337، قد تجعل التنبؤ بمستقبل أسعار الغاز أكثر تعقيدا.

في النهاية، يبدو أن المستقبل مليء بالتحديات والفرص لشبكة الايثيريوم.

ومع انخفاض الرسوم، قد نشهد زيادة في النشاط والاستخدام، ولكن هذا قد يتسبب أيضا في ازدحام الشبكة في المستقبل القريب.

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