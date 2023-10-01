تأثير اختراق HTX على منصات تداول العملات الرقمية المشفرة

تعرضت منصة HTX لتداول العملات المشفرة، التي كانت تُعرف سابقا بـ Huobi، لاختراق أسفر عن فقدانها لنحو 5000 ايثيريوم (ETH) بقيمة تقدر بـ 7.9 مليون دولار.

استطاع المخترق أن يسيطر على المحفظة الساخنة للمنصة والوصول إلى الأموال في خطوات قليلة.

رغم الاختراق، طمأن “جاستن صن”، مؤسس ترون ومستشار لـ HTX، المستخدمين بأن أموالهم محفوظة، معلنا أن المنصة HTX ستتحمل تكاليف الخسارة.

وللضغط على المخترق، قدمت المنصة عرضا لمكافأته بـ 5% إذا قام بإعادة المبلغ خلال أسبوع، وإلا فإنه سيتعرض للملاحقة القانونية.

علق الخبراء على الحادث بأنه يندرج ضمن سلسلة اختراقات المنصات المركزية التي شهدناها هذا العام.

هذا الحادث عزز الاعتقاد بأنه إذا لم تكن لديك المفاتيح، فالعملات ليست بحوزتك.

“براندون براون”، المؤسس المشارك لـ FairSide، أشار إلى أهمية التحكم الشخصي بالمفاتيح والأموال، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجيات تقلل من الاعتماد على الأطراف الثالثة وتخفف من المخاطر.

ورغم ذلك، أكد “براون” على الدور الأساسي الذي تلعبه منصات التداول المركزية في توفير السيولة وسهولة الاستخدام.

“زاك طاهر”، الرئيس التنفيذي لشركة MultiBank، أكد على نظرة “براون” وأشار إلى أهمية تعزيز أمان منصات التداول.

بينما ينظر “لويس بيليت”، الرئيس التنفيذي لـ Yellow Network، من زاوية أخرى حيث أوضح أن وصول الكثير من الموظفين إلى المفاتيح الخاصة يعد نقطة ضعف، بينما تقلل البروتوكولات اللامركزية من تأثير الاختراقات.

في الختام، ذكر “فريزر إدواردز” أن مثل هذه الحوادث تؤثر سلبا على صورة العملات المشفرة، مشيرا إلى أن الاحتكام إلى المحافظ الساخنة لتسهيل تحرك الأموال يجعلها عرضة للاختراق.

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