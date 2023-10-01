هيئة SEC الأمريكية تقاضي محلل غولدمان ساكس السابق بسبب التداول باستخدام معلومات داخلية

في 28 سبتمبر، وجهت هيئة الأوراق المالية التهمة لـ “أنتوني فيجيانو”، المحلل السابق في غولدمان ساكس، بأنه قام بالتداول باستخدام معلومات خاصة قبل عدة صفقات اندماج واستحواذ.

ووفقا للشكوى التي تم تقديمها في نيويورك، فإن “فيجيانو” قدم معلومات لصديقين مخبرا إياهم عن صفقات مرتقبة.

“جوزيف سانسون”، رئيس وحدة مراقبة الأسواق في الهيئة، قال:

فيجيانو استغل المعلومات الحصرية له بشكل غير نزيه لتحقيق أرباح له ولأصدقائه.

وكشفت الشكوى أن “فيجيانو” قد أفصح عن معلومات بشأن ثماني صفقات خلال الفترة من 2021 إلى 2023، وهو ما أسفر عن تحقيق أرباح غير قانونية تزيد عن 580 ألف دولار.

وكان من بين الأشخاص الذين استفادوا من هذه النصائح “كريستوفر سالامون” و”ستيفن فورلانو” و”ناثان بليكلي”.

وُجهت التهم الجنائية إلى “فيجيانو” بتهم التحايل والتآمر.

على الرغم من اتهامات التداول المستندة إلى المعلومات الداخلية التي تعود بشكل رئيسي إلى “فيجيانو”، فقد كشف الخبر عن حوادث أخرى مشابهة تورط فيها رئيس شرطة ماساتشوستس وعضو جمهوري سابق في الكونغرس.

وفي ضوء هذه الاتهامات، أُلقي الضوء أيضا على نشاطات بعض الشخصيات البارزة في الساحة السياسية، مثل “نانسي بيلوسي”، حيث تم انتقاد زوجها “بول بيلوسي” بسبب تداولاته المحتملة المتزامنة مع قوانين القطاع التكنولوجي.

وتم إنشاء حساب يتتبع نشاط “نانسي بيلوسي” في الأسهم، واكتسب شهرة واسعة بين المتابعين.

وفي هذا السياق، يظل التداول باستخدام المعلومات الداخلية قضية حارقة تتطلب المزيد من الشفافية والرقابة.

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