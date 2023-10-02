مخترق FTX ينقل 7500 ايثيريوم جديدة ليصل إجمالي التحويل إلى 22500 ايثيريوم

في تطورات جديدة حول مخترق منصة التداول “FTX”, ذكرت شركة تحليل معاملات البلوكشين “Lookonchain” أن المخترق قد قام مؤخرا بنقل كمية ضخمة من الأموال.

في اليومين الأخيرين وحدهم، تم نقل 7500 ايثيريوم (ETH)، مما رفع الإجمالي الذي تم نقله إلى 22,500 ايثيريوم.

ومن الجدير بالذكر أن المخترق قد استخدم أدوات خصوصية متطورة متواجدة في محفظة الإيثيريوم.

في تاريخ 30 سبتمبر، نشرنا على موقع بيتكوين العرب أنه تم نقل 2500 ايثيريوم بقيمة تتجاوز 4 مليون دولار.

هذه الأموال, يُعتقد, أنها تنتمي إلى الأموال التي استولى عليها المخترق من حسابات FTX.

المخترق قام باستخدام تقنيات خصوصية معقدة لإخفاء نشاطه، وكذلك استخدم تطبيقات التمويل اللامركزي المعروفة باسم DeFi لتحقيق هذا الغرض.

بالتحليل العميق للمعاملات، نجد أن وحدات الايثيريوم تم نقلها عبر عدة معاملات في أوقات متفاوتة.

تم استخدام بروتوكول “Thorchain Router”، وهو نوع من الجسور التي تمكن المستخدمين من المحافظة على خصوصية هويتهم أثناء نقل الأموال عبر شبكات البلوكشين المختلفة، لنقل ما يقارب 700 ايثيريوم.

بينما تم نقل حوالي 1200 ايثيريوم باستخدام محفظة خصوصية تدعى “Railgun”، التي توفر خدمات تمويل لامركزي مثل الإقراض والاقتراض.

من الجدير بالذكر أنه هناك كمية كبيرة من الأموال لا تزال موجودة في المحفظة دون حراك.

حاليا، هناك حوالي 12500 ايثيريوم والتي تمثل قيمة تقدر بحوالي 21 مليون دولار، لا تزال في المحفظة الأصلية.

تعود جذور هذه القضية والسرقة إلى نوفمبر من العام 2022، حينما شهدت منصة تداول العملات المشفرة FTX انهيار مدوي وطلبت الحماية من الإفلاس.

تمكن المخترق من الاستيلاء على 600 مليون دولار من الايثيريوم.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأيام القليلة الماضية، لم يتحرك المخترق أو يقوم بأي نشاط يُذكر.

يتوقع البعض أن السبب وراء هذا النقل المفاجئ للأموال هو إطلاق محتمل لصندوق استثمار متداول قائم على الإيثيريوم في الولايات المتحدة.

وفي سياق مشابه، هناك اشتباه حول تورط “سام بانكمان فريد”، الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX، في هذه العملية.

إذا كانت هذه الشكوك صحيحة، فقد يكون المخترق يسعى لتصفية ممتلكاته قبل وقوعه في قبضة القانون.

اقرأ أيضا:

هيئة SEC الأمريكية تقاضي محلل غولدمان ساكس السابق بسبب التداول باستخدام معلومات داخلية

تأثير اختراق HTX على منصات تداول العملات الرقمية المشفرة