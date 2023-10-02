الرئيسة التنفيذية لشركة فرانكلين تمبلتون: الترميز هي عبارة عن عملية توريق خارقة للعادة

تام شمس - الاثنين 2 أكتوبر 2023 09:48 صباحاً - تشهد عملية التوريق، التي ظهرت للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً، تحولاً جذرياً، وفقاً لما قالته "جيني جونسون"، الرئيسة التنفيذية لشركة إدارة الأصول "فرانكلين تمبلتون".

أثناء انعقاد مؤتمر "Delivering Alpha" الذي أطلقته "CNBC

1/ The Future is Tokenized Culture



Franklin Templeton’s Jenny Johnson nails it at CNBC ‘Delivering Alpha’.



- Tokenization = Securitization on Steroids



- Tokenization of Cultural IP via NFT Royalty Streams.



Rhianna is creating modern era ‘Bowie Bonds’ for fans that can… pic.twitter.com/Vrfqyne7SM — Ram Ahluwalia, higher for longer crypto CFA (@ramahluwalia) September 30, 2023

"جونسون" إلى أن عملية الترميز، والتي تُشير بشكلٍ أساسي إلى تحويل حقوق ملكية الأصول إلى رموزٍ رقمية مبنية على تكنولوجيا البلوكتشين، تشبه "التوريق الخارق للعادة".

كانت تصريحات "جونسون" جزءاً من تحليلها لمستقبل أدوات الاستثمار البديلة. وقد أشارت المديرة التنفيذية إلى أن اضطراب رأس المال والتكنولوجيا المتاحة يجذب المزيد من الشركات والرؤساء التنفيذيين للاستثمار في "الأدوات المستقبلية"، مثل تقنية البلوكتشين، حيث قالت:

"السبب الأول هو أنه يُمكن لتكنولوجيا البلوكتشين أن تعمل كآلية دفع. والسبب الثاني يتمثل بقدرة البلوكتشين على برمجة العقود الذكية ضمن توكنات. وثالثاً، بما أن البلوكتشين مبنية على آلية دفتر الأستاذ الموزع، فأنها شفافة وحقيقة." وأضافت: "ببساطة، تُمنح جميع حقوق الملكية لمن يمتلك التوكن المُميز".

استخدمت "جونسون" الفنانة "ريهانا" كمثالٍ لتوضيح وجهة نظرها، حيث قالت: "في فبراير الماضي، أصدرت ريهانا إحدى أغانيها الشهيرة كرمزٍ غير قابل للاستبدال (NFT)، مما سمح لحامليها بكسب مكافئاتٍ جزئية على عمليات البث." كما أشارت "جونسون" إلى أن مجموعة الرموز هذه تم إطلاقها قبل مباراة "السوبر بول".

وأضافت: "أعلم أنها كانت تختبر السوق من خلال هذه الرموز غير القابلة للاستبدال البالغ عددها 300 ... حسناً، لماذا يمكنها أن تفعل ذلك ؟ يمكنها القيام بذلك بفضل قدرة العقد الذكي على العمل تلقائياً في كل مرة تقوم بها منصة "سبوتيفاي" بتشغيل أغنية لريهانا، مما يسمح بتوزيع المكافآت على الأشخاص المحددين فقط، حيث يُمكن أن تذهب المكافآة إلى فرانك، أحد كبار معجبي ريهانا."

وعلاوةً على ذلك يُمكن للرياضيين أيضاً الاستفادة من الترميز، وفقاً لجونسون:

"أريدكم أن تتخيلوا معي الرياضيين الكبار الذين يرغبون بتوقيع عقودٍ كبيرة. سيتمكن هؤلاء الرياضيون من إخبار معجبيهم بأنهم سيبيعون في المستقبل توكناتٍ تبلغ قيمتها 10 ٪ من إيراداتهم المستقبلية، مما سيدفع المعجبين إلى دفع مبالغ طائلة للحصول عليها... لذلك، إذا فكرت في الأمر جيداً، ستجد أن عملية الترميز هي عبارة عن توريق خارق للعادة"

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عملت "جونسون" لدى شركة "فرانكلين تمبلتون" لأكثر من 30 عاماً، وتحتل حالياً منصب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة.

يجدر بالذكر أن الشركة العالمية لإدارة الأصول"فرانكلين"، التي تُقدر بـ 1.5 تريليون دولار، هي واحدة من الشركات التي تنتظر الموافقة التنظيمية في الولايات المتحدة لإطلاق صندوق تداول البيتكوين الفوري (ETF).