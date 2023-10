الرئيسة التنفيذية لشركة فرانكلين تمبلتون: الترميز هي عبارة عن عملية توريق خارقة للعادة

تام شمس - الاثنين 2 أكتوبر 2023 09:48 صباحاً - تشهد عملية التوريق، التي ظهرت للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً، تحولاً جذرياً، وفقاً لما قالته "جيني جونسون"، الرئيسة التنفيذية لشركة إدارة الأصول "فرانكلين تمبلتون".

أثناء انعقاد مؤتمر "Delivering Alpha" الذي أطلقته "CNBC

1/ The Future is Tokenized Culture



Franklin Templeton’s Jenny Johnson nails it at CNBC ‘Delivering Alpha’.



- Tokenization = Securitization on Steroids



- Tokenization of Cultural IP via NFT Royalty Streams.



Rhianna is creating modern era ‘Bowie Bonds’ for fans that can… pic.twitter.com/Vrfqyne7SM