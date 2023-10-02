تراجع قيمة العملات المستقرة بمقدار 1.52 مليار دولار في سبتمبر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عامين

شهدت العملات الرقمية المستقرة، التي ترتبط أساسا بالعملات الورقية، خسارة قيمتها بمقدار 1.52 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023، حيث بلغ إجمالي قيمتها 123 مليار دولار بنهاية الشهر.

في بداية الشهر، كانت قيمتها تقدر بحوالي 124.57 مليار دولار.

عملة التيثر (USDT)، التي تعتبر أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، شهدت ارتفاع بنسبة 0.5٪ في قيمتها، لتصل إلى 83.22 مليار دولار، بينما تمثل نحو 67.65% من إجمالي سوق العملات الرقمية المستقرة.

بينما شهدت العملة الرقمية المستقرة (USDC) انخفاض بنسبة 4% لتقف عند 25.10 مليار دولار، وخسرت DAI ما نسبته 2% من قيمتها، ووصلت إلى 3.81 مليار دولار.

من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة Trueusd (TUSD) بنسبة 18.6% لتصل إلى 3.44 مليار دولار، مسجلة أكبر نمو بين العملات المستقرة الرئيسية، بينما شهدت BUSD انخفاض كبير بنسبة 26.4%، لتستقر عند 2.25 مليار دولار.

أما فيما يتعلق بقيمة العملات الرقمية المستقرة مقابل الدولار الأمريكي، فقد شهدت نمو بنسبة 0.6%، مع قيمة سوقية قدرها 726.87 مليون دولار، بينما انخفضت قيمة Frax Dollar (FRAX) بنسبة 16.9% لتصل إلى 669.65 مليون دولار.

وتراجعت قيمة باكس دولار (USDP) بنسبة 3.8%.

مع هذه التطورات، يعيش سوق العملات المستقرة على مستويات لم يتم مشاهدتها منذ عامين، حيث يعود إلى مستويات سبتمبر 2021.

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