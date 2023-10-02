هيئة SEC تفرض عقوبات على شركة محاسبة تعمل مع FTX بسبب انتهاكات مالية

عُزلت شركة المحاسبة “Prager Metis” عن عملها مع شركة FTX وذلك بعد التجاوزات المتعلقة بقوانين الأوراق المالية.

اتهمت الهيئة الرقابية الأمريكية هذه الشركة وفرعها في كاليفورنيا بانتهاك قواعد استقلال مراقبي الحسابات والتورط في مساعدة العملاء على تجاوز الاجراءات اللازمة.

تشير الشكوى التي تم تقديمها في فلوريدا إلى أن “Prager Metis” قامت بتضمين بنود تعويض في اتفاقياتها مع أكثر من 200 عميل.

وتشير الهيئة إلى أن الشركة لم تحافظ على استقلالها كما طُلب منها.

على الرغم من التحذيرات المتكررة من الهيئات الرقابية، استمرت شركة “Prager Metis” في اتباع نفس الممارسات وصرحت بأنها تحتفظ بحيادها.

كما أشارت الهيئة إلى أن عددا من عملاء الشركة استخدموا تقاريرها في تقديماتهم لهيئة الأوراق المالية، دون الإبلاغ عن أي تجاوزات.

وفي إعلان صحفي، أفادت الهيئة بأنها تطلب عقوبة مالية وأمر قضائي ضد الشركة.

هذا وأكد مدير المكتب الإقليمي للهيئة على أهمية استقلال مراقبي الحسابات لضمان نزاهة التقارير المالية وثقة المستثمرين.

وفيما يتعلق بـ FTX، ورغم أنه لم يُشار إليها مباشرة في الإعلان، زعمت الشركة قبل انهيارها أن نتائجها المالية تمت مراجعتها من قبل “Prager Metis” وشركة أخرى متخصصة.

وأبدت الإدارة الجديدة لـ FTX قلقها من البيانات المالية لاحقا.

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