عُزلت شركة المحاسبة “Prager Metis” عن عملها مع شركة FTX وذلك بعد التجاوزات المتعلقة بقوانين الأوراق المالية.
اتهمت الهيئة الرقابية الأمريكية هذه الشركة وفرعها في كاليفورنيا بانتهاك قواعد استقلال مراقبي الحسابات والتورط في مساعدة العملاء على تجاوز الاجراءات اللازمة.
تشير الشكوى التي تم تقديمها في فلوريدا إلى أن “Prager Metis” قامت بتضمين بنود تعويض في اتفاقياتها مع أكثر من 200 عميل.
وتشير الهيئة إلى أن الشركة لم تحافظ على استقلالها كما طُلب منها.
على الرغم من التحذيرات المتكررة من الهيئات الرقابية، استمرت شركة “Prager Metis” في اتباع نفس الممارسات وصرحت بأنها تحتفظ بحيادها.
كما أشارت الهيئة إلى أن عددا من عملاء الشركة استخدموا تقاريرها في تقديماتهم لهيئة الأوراق المالية، دون الإبلاغ عن أي تجاوزات.
وفي إعلان صحفي، أفادت الهيئة بأنها تطلب عقوبة مالية وأمر قضائي ضد الشركة.
هذا وأكد مدير المكتب الإقليمي للهيئة على أهمية استقلال مراقبي الحسابات لضمان نزاهة التقارير المالية وثقة المستثمرين.
وفيما يتعلق بـ FTX، ورغم أنه لم يُشار إليها مباشرة في الإعلان، زعمت الشركة قبل انهيارها أن نتائجها المالية تمت مراجعتها من قبل “Prager Metis” وشركة أخرى متخصصة.
وأبدت الإدارة الجديدة لـ FTX قلقها من البيانات المالية لاحقا.
اقرأ أيضا:
تراجع قيمة العملات المستقرة بمقدار 1.52 مليار دولار في سبتمبر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عامين
الحكم بـ 12 عام سجن لمؤسس شركة AirBit بسبب الاحتيال باستخدام العملات المشفرة
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة SEC تفرض عقوبات على شركة محاسبة تعمل مع FTX بسبب انتهاكات مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.