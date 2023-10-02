بورصة العملات المشفرة كوين بيس تحصل على ترخيص للدفع في سنغافورة

تام شمس - الاثنين 2 أكتوبر 2023 03:55 مساءً - تعمل بورصة العملات المشفَّرة "كوين بيس" (Coinbase)، ومقرُّها الولايات المتحدة، على توسيع عملياتها في سنغافورة بعد الحصول على موافقة تنظيمية رئيسة من البنك المركزي في البلاد.

وقد حصلت كوين بيس على ترخيص مؤسسة الدفع الرئيسة (MPI) من السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)، حسبما أعلنت الشركة في 1 أكتوبر. علماً بأنَّ الترخيص الجديد الذي يأتي بعد عام واحد من الموافقة المبدئية لشركة كوين بيس في سنغافورة يمكّن الشركةَ من توسيع خدمات توكن الدفع الرقمي للأفراد والمؤسسات في البلاد.

وفقاً للسلطة النقدية في سنغافورة، فإنَّ الشركات الحاصلة على ترخيص (MPI) مخولة بتقديم خدمات الدَّفع دون الخضوع لحدود معاملات تبلغ 3 ملايين دولار سنغافوري (2.2 مليون دولار) لأي خدمة دفع. كما أنَّ الشركات المعتمَدة لا تخضع لحدِّ المعاملات الشهرية البالغ 6 ملايين دولار سنغافوري (4.4 مليون دولار أمريكي) لاثنين أو أكثر من خدمات الدفع بخلاف إصدار حساب النقود الإلكترونية وخدمات تحويل الأموال.

إلى جانب ذلك، قالت الشركة في الإعلان إنَّ الترخيص الذي حصلت عليه حديثاً "ليس فقط بمنزلة التحقُّق من صحَّة عمليات كوين بيس"، بل إنَّه يمثِّلُ أيضاً مسؤوليةً تجاهَ مجتمع العملات المشفرة والويب 3 المتنامي في سنغافورة.

تعمل كوين بيس بنشاط على تطوير المنتجات والخدمات المصمَّمة خصيصاً لسنغافورة، وإطلاق (PayNow) والتحويلات المصرفية السريعة في مارس 2023. كما أنَّ كوين بيس دمجت خدمةَ الهوية الرقمية في سنغافورة، (SingPass)، لتبسيط عملية التأهيل لبدء العمل. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون كوين بيس مع شركات البلوكتشين المحلية الكبرى، بما فيها "نانسين إيه آي" (Nansen.ai) و"بلوكديمون" (Blockdaemon) و"إنفورا" (Infura)، لتوسيع منتجاتها، مثل قاعدة البلوكتشين والمحفظة كخدمة.

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أشارت البورصة أيضاً إلى أنَّه "عبر مشاركتنا الأولية في ليون سيتي، حدَّدنا سنغافورة كسوق حيوي لكوين بيس"، مؤكِّدةً أنَّها وجدت ما يزيد عن 30٪ من السنغافوريين مالكين حاليين أو سابقين للعملات المشفرة في استطلاعها الأخير. كما أضاف الإعلان:

"لقد أصبحت سنغافورة بطبيعة الحال مَوقِعاً مهماً لهذه الصناعة. علاوة على ذلك، تعدُّ سنغافورة موطناً لما يزيد عن 700 شركة من شركات الويب 3، ما يجعلها سوقاً محورياً لنموِّ اقتصاد العملات المشفَّرة والويب 3".

لم تردّ كوين بيس على الفور على طلب "كوينتيليغراف" للتعليق.

حسبما وردَ سابقاً، أمَّنت شركات العملات المشفرة العالمية الكبرى ترخيصَ مؤسسة الدفع الرئيسة في سنغافورة بشكل متزايد مؤخراً. إذ أصبح مزوِّد بيانات ومحفظة العملات المشفرة (Blockchain.com) الشركةَ الثانية عشرة التي تحصل على الترخيص في أغسطس 2023. كما حصلت شركة "سيركل" (Circle) المصدرة للعملة المستقرة (USDC) على ترخيص مؤسسة الدفع الرئيسة في يونيو 2023، بعد بورصة العملات المشفرة (Crypto.com).

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره