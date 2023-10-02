المملكة العربية السعودية وباكستان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي

تام شمس - الاثنين 2 أكتوبر 2023 03:55 مساءً - وقّعت المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع جمهورية باكستان الإسلامية بهدِف تكثيف التعاون في قطاعيّ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد عُقد الاتفاق التاريخي في الرياض، بين المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية، والدكتور عمر سيف، الوزير الاتحادي الباكستاني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا.

بموجب هذه الشراكة، سيشكل الطرفان فريق عملٍ مُشترك مُكلف بمهمة تعزيز التعاون الرقمي السعودي الباكستاني.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، فقد تضمنت مذكرة التفاهم عدداً من النقاط الرئيسية:

تعزيز النظم البيئية للأعمال: تلتزم الدولتان بتعزيز بيئتهما الداعمة للشركات التكنولوجية الناشئة الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ دور المبادرات التثقيفية التي تهدف إلى نشر الوعي حول مسرعات الأعمال الخاصة بالتقنيات الناشئة.

تعزيز دور الإطار التعاوني: تتعهد المملكة العربية السعودية وباكستان بالتنسيق بشأن السياسات واللوائح والإجراءات التشريعية الرقمية، مع التركيز بشكلٍ خاص على قطاعي التصنيع الإلكتروني والانتقال الرقمي.

تحسين نتائج التعاون الاستثماري: من خلال تقييم وتأهيل الشركات، يهدف كلا البلدين إلى تحديد الفوائد المُحتملة للاستثمارات التكنولوجية ورأس المال الاستثماري، مما يعزز مكانتهما في ساحة الاقتصاد الرقمي العالمي.

دفع مسيرة التقدم التكنولوجي: تستعد الدولتان لاستكشاف أوجه التآزر ما بين الحوكمة الإلكترونية والبنية التحتية الذكية والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني، إلى جانب التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والألعاب الإلكترونية والحوسبة السحابية وابتكارات البلوكتشين.

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تعزيز قطاع البحث والابتكار: تؤكد مذكرة التفاهم على أهمية الجهود البحثية الجماعية، بدءاً بإطلاق المشاريع التقنية المشتركة والوحدات التدريبية، ووصولاً إلى إنشاء مراكز الابتكار ومراكز التميز الأكاديمي.

تعزيز البنى التحتية: يلتزم كلا البلدين بتعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد من خلال تعزيز قدرة الألياف البصرية ومراكز البيانات المحصّنة وحلول الحوسبة السحابية، على الاتصال.

التعاون الدولي المُكثف: تُعزز الاتفاقية من المُشاركة المتبادلة في فعاليات تكنولوجيا المعلومات العالمية، كما تُعزّز من القدرة على تبادل المعارف بين كيانات القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، في مجاليّ تطوير تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.

يُؤكد هذا الفصل الجديد في العلاقات السعودية الباكستانية ليس فقط على الرؤية المُشتركة للمستقبل الرقمي ولكن أيضاً على الالتزام الراسخ بين البلدين بالتعاون الرامي إلى الابتكار والازدهار المُشتركين.

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