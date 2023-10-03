سيلزيوس تسعى للحصول على موافقة المحكمة لبدء سداد مستحقات العملاء بحلول نهاية العام

تام شمس - الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 09:52 صباحاً - أَخبرَ مُقرض العملات المشفَّرة المُتعثِّر، "سيلزيوس نيتوورك" (Celsius Network)، أحدَ القضاة أنَّه يخطط للبدء في سداد عملائه بحلول نهاية العام، في ظلِّ جلسةِ استماعٍ في 2 أكتوبر للحصول على الموافقة على خطة إعادة التنظيم الخاصة به.

في بياناته الافتتاحية في جلسة التأكيد في نيويورك، أفاد المستشار القانونيُّ لشركة (Celsius)، كريستوفر كونيغ، بأنَّ الشركة الجديدة التي يُطلق عليها اسم "نيو كو" (NewCo) ستخرج من الإجراءات بتمويلٍ أوليٍّ قدره 450 مليون دولار.

يُظهر الإيداع في 29 سبتمبر أنَّ (Celsius) تخطط للسداد جزئياً لدائنيها باستخدام 2.03 مليار دولار من البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) والأسهم في الشركة الجديدة.

دُعمت شركة (NewCo) من قبل مجموعة من الشركات في ائتلاف تجاري يُسمى "فهرنهايت إل إل سي" (Fahrenheit LLC)، حيث إنَّه سيُدير أعمالَ التعدين والتحصيص.

يدرس القاضي مارتن غلين الذي يرأس القضية ما إذا كان سيوافق على خطة إعادة هيكلة سيلزيوس. علماً بأنَّ الخطة ستحتاج أيضاً إلى موافقة المنظمين الماليين. بالرغم من حصول الخطة على أغلبية ساحقة من الأصوات المؤيدة، فإنَّها تواجه تحدياً من قبل بعض الدائنين، وفقاً للتقارير.

بعض جوانب خطة سيلزيوس. المصدر: stretto.com

ذكرت (Celsius) في ملفٍّ قُدِّم في جلسة التأكيد أنَّ "المدينين يصلون إلى التأكيد بخطة تحظى بدعم ما يزيد عن 95٪ من أصحاب الحسابات المصوِّتين من حيث العدد والمبلغ بالدولار".

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إذا حصلت خطة سيلزيوس على الموافقة، فستكون من أوائل منصَّات العملات المشفَّرة المتعثِّرة من عام 2022 التي ستعود إلى الحياة في قضية حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11.

ينتظر عملاء سيلزيوس (Celsius) استعادة مستحقاتهم منذ أن أوقفت الشركة عمليات السحب في يونيو 2022 بعد انهيار النظام البيئي (Terra/Luna).

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره