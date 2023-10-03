هونج كونج يُمكن أن تكون "الدفعة إلى الأمام" التي يحتاجها نشاط العملات المشفرة الضعيف في آسيا وفقاً لـ "Chainalysis"

تام شمس - الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 09:52 صباحاً - يمكن أن توفر التطورات الأخيرة في مجال العملات المشفرة في هونغ كونغ "دفعةً قوية" لنشاط العملات المشفرة في منطقة شرق آسيا، والتي عانت بشكل أساسي من الحظر المفروض على أنشطة التداول على مستوى الصين منذ عام 2019.

فقد بلغت قيمة العملات المشفرة المُستلمة في شرق آسيا 8.8 % فقط من القيمة العالمية بين يوليو 2022 ويونيو 2023، وفقًا لتقرير صادر عن "تشيناليسيس" (Chainalysis) في 2 أكتوبر، مما يجعلها خامس أكثر أسواق العملات المشفرة نشاطاً. ومع ذلك، قالت "تشيناليسيس" إن تحركات هونغ كونغ الأخيرة يُمكن أن تساعد في زيادة هذا العدد.

"ستأتي الدفعة التي تحتاجها المنطقة من هونغ كونغ، إذ عززت العديد من مبادرات العملات المشفرة واللوائح الصديقة للصناعة التي تم إطلاقها خلال العام الماضي من التفاؤل حيال ذلك".

وقد كشفت بيانات "تشيناليسيس" أن حصة شرق آسيا من قيمة معاملات العملات المشفرة انخفضت لتصل إلى أقل من 10% بحلول الربع الثاني من عام 2022 بعد أن كانت حوالي 30% في عام 2019، بعد عمليات الحظر المتعلقة بالعملات المشفرة التي قامت بها الصين.

قيمة معاملات العملات المشفرة حسب المنطقة. شرق آسيا مُلوّن بالأصفر . المصدر: Chainalysis

ومع ذلك، قالت "تشيناليسيس" إن هناك "تفاؤل" في هونغ كونغ، مشيرةً إلى أنه بالرغم من عدد سكانها القليل، فإن هونغ كونغ هي بالفعل "سوق عملات مشفرة نشط للغاية" من حيث حجم المعاملات، إذ تلقى السوق بين يوليو 2022 ويونيو 2023، ما يقدر بنحو 64 مليار دولار من العملات المشفرة، مقارنة بـ 86.4 مليار دولار في الصين، على الرغم من أن عدد سكانها يبلغ 0.5 ٪ فقط من حجم البر الرئيسي.

وفي تعليق موجه لـ "تشيناليسيس"، قال "ميرتون لام" من "CryptoHK"، وهو مركز لتداول الأصول الرقمية خارج البورصة في هونغ كونغ، إن العملات المشفرة أصبحت عنصراً أساسياً في المحافظ الاستثمارية للعديد من البنوك وشركات الأسهم الخاصة والأفراد ذوي القيمة الصافية العالية الذين يعملون معهم داخل المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركات الصينية المملوكة للدولة مؤخراً صناديق استثمار خاصة بالعملات المشفرة.

كما قال "ديف تشابمان" من منصة الأصول الرقمية "OSL Digital Securities" لـ"تشيناليسيس" إنه على الرغم من أن الأصول الرقمية "لن تختفي" في شرق آسيا، إلا أنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت طموحات العملات المشفرة في هونغ كونغ تعني أن الصين قد احتضنت بالكامل مساحة العملات المشفرة.

"إن الترويج لهونغ كونغ كمركز محتمل للعملات المشفرة ليس بالضرورة مؤشراً على موقف الحكومة الصينية من العملات المشفرة [...] يمكن النظر إلى هذا على أنه نهج استكشافي لفهم الأصول الرقمية دون تخفيف سياسات البر الرئيسي ".

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وفي حديثه إلى" كوينتيليغراف"، قال رئيس قسم الأبحاث والاستراتيجية في "Matrixport"، ماركوس ثيلن، إن هونغ كونغ ستكون بمثابة "أرضية اختبار" من أجل زيادة تبني العملات المشفرة في الصين.

ومع ذلك، فإن هونغ كونغ تلعب دوراً كبيراً في مجال معيّن لم تتمكن الدول الأخرى من الاستفادة منه، كما يقول تيلن: