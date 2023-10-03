دعوى جماعية ضد بينانس بسبب الضرر المزعوم الذي لحق ببورصة FTX قبل انهيارها

تام شمس - الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 12:09 مساءً - رُفعت دعوى جماعية ضدَّ بينانس يو إس (Binance.US) والرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبنغ تشاو، في 2 أكتوبر في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا بدعوى انتهاكات مختلفة للقانون الفيدرالي وقانون كاليفورنيا بشأن المنافَسة غير العادلة لمحاولة احتكار سوق العملات المشفرة عبر الإضرار بمنافِستها (FTX)؛ رَفع الدعوى نير لاهاف، الذي حُدِّد فقط على أنَّه مقيم في كاليفورنيا.

تتمثَّل القضية في المنشورات التي نشرها تشاو على تويتر (X الآن) في أوائل نوفمبر عشية انهيار FTX. إذ جرت المشاركات بالتزامن مع قرار المدَّعى عليهم بتصفية حيازاتهم في توكن الخدمات في إف تي إكس (FTT) في 6 نوفمبر، فقد قدَّر المدَّعون أنَّ بينانس تمتلك نحو 5٪ من جميع توكنات (FTT).

الدعوى المرفوعة ضدَّ بينانس وتشانغبنغ تشاو. المصدر: CourtListener

في اليوم التالي، ذكر تشاو في منشور على تويتر أنَّ بينانس وقَّعت خطابَ نوايا للاستحواذ على FTX، لكنَّها تراجعت عن تلك الصفقة بعد يوم واحد. وفقاً للدعوى:

"نشر تشاو هذه المعلومات علناً [حول سحب عرض الاستحواذ] على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى لإلحاق الضرر بكيانات FTX، ما أدَّى في النهاية إلى انهيار متسارع وغير مسبوق لكيانات FTX."

بعد ذلك بدأت القضيةُ حُجَّتَها بالدفاع عن سياسات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن العملات المشفرة والاحتجاج بقرارات المحكمة العليا في هاوي وريفز، من بين أمور أخرى.

كما استمرَّت في الادعاء بأنَّ تغريدة تشاو في 6 نوفمبر، "بسبب الكشف الأخير الذي ظهر إلى النور، قرَّرنا تصفية جميع توكنات FTT المتبقية في كتبنا"، كانت خاطئة ومضللة، لأن بينانس باعت مسبقاً حيازاتها من توكنات FTT، وكان المنشور "يهدف إلى التسبُّب في انخفاض سعر FTT في السوق".

مقالات ذات صلة: مستغل FTX ينقل ما يزيد عن 17 مليون دولار من الإيثيريوم خلال الـ 24 ساعة الماضية

وجد المدَّعون أدلةً على ادعائهم في منشور تشاو نفسه، حيث كتب: "نحن لسنا ضدَّ أي شخص. […] ولكن لن ندعم الأشخاص الذين يمارسون الضَّغط ضدَّ لاعبي الصناعة الآخرين من وراء ظهورهم". إذ أخذ المدَّعون الجملةَ الأخيرة للإشارة إلى أنَّ بينانس عارضت "الجهود التنظيمية" للرئيس التنفيذي لشركة FTX، سام بانكمان فرايد.

تزعم الدَّعوى أنَّ اقتراح تشاو للاستحواذ على FTX لم يكن بحسن نية، وأنَّ الحلقة "ستؤدي في النهاية" إلى انهيار FTX:

"أدَّت تغريدة تشاو إلى انخفاض سعر FTT من 23.1510 دولاراً أمريكياً إلى 3.1468 دولاراً أمريكياً. فيما أدَّى هذا الانخفاض الكبير إلى هبوط كيانات FTX حتى الإفلاس دون إعطاء فرصة للمديرين التنفيذيين في كيانات FTX ومجلس إدارتها لإنقاذ الموقف ووضع حرَّاس آمنين لحماية عملائها والمستخدمين النهائيين".

طالبت الدعوى أيضاً بتعويضات مالية وتكاليف المحكمة والتخلِّي عن المكاسب غير المشروعة بناءً على سبع تهم. كما ذكرت الدعوى أنَّ "المدَّعي يعتقد أنَّه ثمَّة الآلاف من أعضاء القضية المقترحة".

وأشارت الدعوى أيضاً إلى أنَّ بينانس وإف تي إكس تخضعان حالياً لإجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات. علماً بأنَّ القضية الجنائية ضد بانكمان فرايد ستبدأ في 4 أكتوبر في نيويورك. ومن ناحيته تناول تشاو الاتهامات المحتمَلة بالمنافسة غير العادلة في التغريدة المذكورة في الدعوى، حيث كتب: "فيما يتعلَّق بأيِّ تكهُّنات حول ما إذا كانت هذه خطوة ضدَّ أحد المنافسين، فإنَّها ليست كذلك".

ومع ذلك، لم تُوقف عبارتُه التكهنات بهذا المعنى داخل مجتمع العملات المشفرة، حيث تداول الرؤساء التنفيذيون لبورصات العملات المشفَّرة بعضَ الانتقادات لأسابيع بعد ذلك.

مقالات ذات صلة: شركة FTX ترفع دعوى قضائية ضدَّ موظفين سابقين في الشركة التابعة لها في هونغ كونغ

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره