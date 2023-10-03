Chainalysis تُسرّح 15% من موظفيها بسبب ظروف السوق الصعبة

تام شمس - الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 12:09 مساءً - خفضت شركة تحليلات البلوكتشين "Chainalysis" عدد موظفيها بنسبة 15 ٪ هذا الأسبوع، مشيرةً إلى الحاجة إلى خفض النفقات بسبب استمرار السوق الهابطة.

في 3 أكتوبر، أكدت "تشيناليسيس" (Chainalysis) لـكوينتيليغراف أنها اتخذت القرار الصعب بالتخلي عن 15 ٪ من موظفيها، أي ما يقرب من 135 موظفاً.

وقد قالت نائبة رئيس قسم الاتصالات في "تشيناليسيس"، مادلين كينيدي: "في حين أن تشيناليسيس لا تزال في وضعٍ جيّد للنجاح على المدى الطويل كشركة برمجيات عالية الأداء، فإننا نركز بشدة على النمو بكفاءة. وبسبب ظروف السوق، نعتقد أنه من الضروري تقليل نفقاتنا في هذا الوقت".

وأضافت: "لا نزال ملتزمين بسعينا لبناء ثقة الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة في تكنولوجيا البلوكتشين."

كما أكد متحدث باسم "تشيناليسيس" أن الشركة كان لديها حوالي 900 موظف قبل عمليات التسريح الأخيرة، حيث أن جولة التسريحات الأخيرة هي الثانية من نوعها لهذا العام، بعد استمرار السوق الهابطة وانخفاض الطلب على المنتجات التجارية.

ففي فبراير، خفضت "تشيناليسيس" عدد موظفيها بحوالي 40-50 موظف، كجزء من خطتها لإعادة التنظيم في ضوء تدهور ظروف السوق، حيث انخفضت القيمة السوقية للأصول الرقمية بنسبة 64% عن ذروتها قبل عامين تقريباً.

أما هذا العام، فقد ظلت الأسواق مستقرة في الغالب مع تضاؤل التقلبات والسيولة وأحجام التداول. وعلاوةً على ذلك، فشلت البيتكوين في كسر المقاومة عند حد الـ 30,000$ عدة مرات، وظلت محدودة النطاق خلال الأشهر الستة الماضية.

يشير تقرير "فوربس" حول البريد الإلكتروني الذي تلقاه الموظفين من الرئيس التنفيذي "مايكل جرونجر" إلى أن عمليات التسريح ستشمل بشكل أساسي فرق التسويق وتطوير الأعمال التي تركز على القطاع الخاص.

وقد أكد المتحدث باسم "تشيناليسيس" أن المعلومات الواردة في التقرير دقيقة.

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نجا عدد قليل جداً من شركات العملات المشفرة والبلوكتشين الرائدة من الحاجة إلى الاستغناء عن الموظفين هذا العام.

ففي سبتمبر، سرّحت "Binance.US" ثلث موظفيها بعد تكثيف الضغط التنظيمي على السوق. كما شهد الشهر الماضي قيام شركة البلوكتشين "R3" بالتخلي عن خمس قوتها العاملة.