سعر البيتكوين يفشل في الحفاظ على مستوى 28000 دولار وسط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

فشل سعر البيتكوين في الاحتفاظ بمستوى 28000 دولار بعد بداية قوية في شهر أكتوبر.

حيث انخفض سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 1.87٪ ووصل إلى مستوى 27591 دولار في وقت كتابة هذه السطور.

يأتي هذا الانخفاض الأخير في السعر في ظل ارتفاع عوائد السندات، مما أدى إلى تقليل الطلب على الاستثمارات ذات المخاطر العالية.

في الساعات القليلة الماضية، تجاوزت عملة البيتكوين عتبة 28500 دولار بفضل تزايد التفاؤل بشأن اعتماد العملات الرقمية على نطاق أوسع، خاصة بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة ETF في البورصة الأمريكية والمستندة إلى الايثيريوم.

ومع ذلك، لم تشعر هذه المنتجات بنفس درجة الحماس التي شهدتها منتجات البيتكوين في عام 2021.

صرح “سيسي لو ماكالمان”، مؤسس ومستشار شركة “Venn Link Partners”:

لم يدم ارتفاع الأسعار طويلا، حيث لا تزال البيئة الكلية صارمة بشأن أسعار الفائدة. تأثر سعر البيتكوين بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

تقترب عائدات سندات الخزانة الأمريكية على المدى العشر سنوات من مستويات لم تشهدها منذ عام 2007، مما يعكس التوقعات المتزايدة لفترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك تحسبا لمكافحة التضخم.

هذه الظروف المالية الصعبة تشكل تحديات كبيرة للأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم والعملات الرقمية.

وفقا لرئيسة فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، “لوريتا ميستر”، هناك احتمال لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في هذا العام.

وتشير إلى أن القرارات السياسية ستتوقف على التقدم الفعلي نحو تحقيق أهداف التفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك تقييم ما إذا كان التضخم الكبير الذي ظهر في الأشهر الثلاثة الأخيرة مستمرا وما إذا كانت ظروف سوق العمل، على الرغم من تحسنها، لا تزال قوية.

هل ستكون نهاية الربع الرابع إيجابية للبيتكوين؟

تاريخيا، كان الربع الرابع دائما جيدا للبيتكوين وأسواق العملات الرقمية بشكل عام.

حيث شهدت عملة البيتكوين ارتفاعا بنسبة 67٪ في قيمتها هذا العام، وهو انتعاش جزئي من الهبوط الكبير الذي شهدته في عام 2022.

ومع ذلك، لا تزال عملة البيتكوين بعيدة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق والبالغ 69000 دولار خلال فترة كورونا.

يعد شهر أكتوبر شهر قوي لعملة البيتكوين.

على مدى العقد الماضي، شهدت عملة البيتكوين، في المتوسط، ارتفاع بنسبة 24٪ في شهر أكتوبر، وفقا لبيانات بلومبرغ.

ووفقا لـ “كايكو”، فإن نصيب البيتكوين من تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة يزداد، حيث تمثل عملية تبادل البيتكوين 71٪ من حجم التداول في منصات التداول الأمريكية في شهر سبتمبر.

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