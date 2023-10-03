محافظة البنك المركزي الروسي: مشروع الروبل الرقمي يسير وفق الخطة الموضوعة

تام شمس - الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 04:02 مساءً - أعلنت مؤخراً محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أثناء حديثها في منتدى نقاشي، أن مشروع الروبل الرقمي يسير وفق الخطة الموضوعة ويستعد للتوسع في عام 2024، من خلال إضافة مشاركين جدد وزيادة نطاق المشروع والوظائف المرتبطة به.

أكدت نابيولينا أن مشروع الروبل الرقمي، منذ انطلاقته في أغسطس، يتقدم بسلاسة ووفق الخطة الموضوعة، قائلةً: "نحن نختبر حالياً العمليات الأساسية للروبل للرقمي، بما في ذلك فتح المحافظ الرقمية المُخصصة والتحويل بين المواطنين، بالإضافة إلى إجراء عمليات الشراء باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR)، ونراقب بدقة الجوانب التي قد تحتاج إلى تعديل." كما نشرت وكالة الأنباء "تاس".

وأضافت: "يشارك حالياُ في المرحلة التجريبية 13 بنكاً، ونحن نعتزم توسيع المشروع العام المقبل، من خلال جلب المزيد من المشاركين والعملاء، بالإضافة إلى اختبار التحويلات بين الكيانات القانونية."

رحلة الروبل الرقمي:

تم إطلاق مبادرة العملة الرقمية الرسمية لروسيا للمرة الأولى في عام 2020، واعتباراً من 1 أغسطس 2023، تم اعتبارها رسمياً الشكل الثالث للعملة الوطنية، وسيتولى البنك المركزي الإشراف عليها.

وفي أوائل أغسطس، أعلن رومان لاتيبوف، النائب الأول لرئيس وزارة النقل وتطوير البنية التحتية للطرق، عن استعداد مترو موسكو لدخول البرنامج التجريبي الذي وضعته الجهات التنظيمية للروبل الرقمي، واختبار مدى فعالية الأصل الرقمي الجديد، من خلال استكشاف مجموعةِ تركيزٍ مُختارة لإمكانات الأصل الجديد ضمن سيناريوهات محددة.

ووفقاً للتقرير الذي نُشر على موقع بنك روسيا الرسمي، فقد شارك أيضاً حوالي 600 مواطن و30 منفذ بيع بالتجزئة، في البرنامج التجريبي.

وفي الحادي عشر من أغسطس، أعلن بنك روسيا المركزي عن سعيه لتحسين الإجراءات المُتخذة لحساب مؤشر السيولة قصيرة الأجل، واعتبار الروبل الرقمي على أنه أصل عالي السيولة.

أما في منتصف سبتمبر، فقد أشارت لجنة مجلس الدوما إلى تأييدها المبدئي لخطة دمج الروبل الرقمي القادم في النظام الضريبي. وذلك بعد نجاح عمليات التحويل التجريبية التي أجرتها البنوك، في أواخر أغسطس.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط، فمن المتوقع أن يتم طرح الروبل الرقمي لعامة الشعب بحلول أوائل عام 2025.

مقالات ذات صلة: رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية: الروبل الرقمي سيشكل جزءاً من المعاملات مع أمريكا اللاتينية