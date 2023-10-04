الريبل تحقق انتصار آخر بعد رفض القاضي استئناف هيئة الأوراق المالية والبورصات

شهدت عملة الريبل (XRP) ارتفاع بمقدار 5٪ مباشرة بعد قرار القاضي “توريس” الرافض لاستئناف هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC في الدعوى القضائية المقدمة ضد الشركة، والتي جاء الحكم فيها لصالح الريبل في يوليو الماضي.

الهيئة لم تتمكن من الدفاع بشكل فعال عن وجهة نظرها، مما أسفر عن الرفض.

الصراع القانوني لا زال مستمرا، حيث تم تحديد موعد للمحاكمة في أبريل 2024، وقد تكبدت شركة الريبل حتى الآن أكثر من 200 مليون دولار كتكاليف قانونية.

في يوليو، تقدمت هيئة البورصة والأوراق المالية بطلب استئناف أولي ضد قرار القاضي “توريس”، معتبرة أن هناك أسباب جوهرية للخلاف بشأن الرأي حول المسألة المعنية.

في قرار صدر في 3 أكتوبر، أسقطت القاضي “توريس” طلب الهيئة، مؤكدة أن هذه الأخيرة لم تف بالتزامها في تقديم الأدلة وبالتالي، لم تثبت هيئة البورصة والأوراق المالية وجود مشاكل قانونية حاسمة تتعلق بالاختلافات الجوهرية في الآراء حول هذه القضية.

مجتمع الكريبتو على تويتر تفعل مع المستجدات بشكل ايجابي، حيث احتفل المستخدمون بالانتصار الجديد للريبل.

جدير بالذكر أن هذا النجاح يعتبر خطوة من الخطوات ومراحل النزاع وليس نهايته، مع استمرار وثبات شركة الريبل في المواجهة.

لا تعتبر هيئة الأوراق المالية القرار ضدها بأنه هزيمة نهائية.

من المحتمل أن يُعاد النظر في القضية من جانب المفوضية مرة أخرى.

وقد تم تحديد تاريخ 16 أبريل 2024 كموعد للمحاكمة التي ستبحث في القضايا المتبقية.

النزاع القانوني بين الريبل وهيئة SEC يُعتبر الأكبر في تاريخ العملات المشفرة حتى اللحظة، وقد انطلق في نهاية 2020.

في العادة، تتوصل مشاريع العملات المشفرة التي تواجه هيئة البورصة والأوراق المالية إلى تسويات، لكن يبدو أن الريبل لا تنوي اتباع هذا الاتجاه، حيث أعلن الرئيس التنفيذي “براد غارلينغهاوس” و”كريس لارسن” عزمهما على مواجهة الهيئة حتى النهاية.

حتى الآن، ومثلما أشرنا آنفا، أنفقت شركة الريبل أكثر من 200 مليون دولار في النفقات القانونية، والشركة ممثلة حاليا بواسطة مكتب المحاماة “Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP”.

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