هل عاد “ساتوشي ناكاموتو”؟ نشاط جديد على حسابه على تويتر بعد خمس سنوات من الصمت!

هل حقا عاد “ساتوشي ناكاموتو”، الشخصية الخفية وراء إنشاء البيتكوين، للظهور من جديد.

بالطبع لا، لكن يبدو أن حساب تويتر @satoshi يسعى لإقناعنا بذلك، حيث تم التغريد مؤخرا عبر الحساب الذي كان خاملا لمدة طويلة ليذكر ويشير إلى الورقة البيضاء الخاصة بالبيتكوين والصادرة بتاريخ 2008.

التفعيل الجديد لحساب يحمل اسم “ناكاموتو” والذي يحمل علامة تحقق زرقاء يثير تساؤلات حول مصداقية هذا الحساب.

كتب هذا الحساب المسمى باسم “ساتوشي ناكاموتو” يوم الاثنين الماضي:

البيتكوين هو نظام نقدي أصلي. في الأشهر القادمة، سنتناول جوانب مختلفة لم يتم توضيحها بشكل صريح في الورقة البيضاء.

هذه التغريدة هي الثانية هذا الأسبوع على هذا الحساب، والذي لم يشهد أي نشاط منذ أكتوبر 2018.

ركز المستخدمون في تويتر على النقاش حول المنشور، حيث يشير البعض إلى أن حساب @satoshi كان مرتبطا بـ “كريغ ورايت”، الذي ادعى لفترة طويلة أنه “ناكاموتو”.

لمدة نحو عقد، أصر “ورايت” على ادعائه بأنه هو العقل المدبر وراء البيتكوين، العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية.

وتورط “ورايت” في العديد من النزاعات القانونية المتعلقة بالبيتكوين، بما في ذلك قضية شملت 12 من مطوري البيتكوين الأصليين.

يدعم المطورين صندوق الدفاع القانوني للبيتكوين، وهو برعاية “جاك دورسي”، في نزاع حول 111,000 بيتكوين يُزعم أنها سُرقت من بورصة Mt.Gox للعملات المشفرة.

في فبراير، خسر “ورايت” قضية في المملكة المتحدة تتعلق بحقوق الطبع والنشر، بعد أن ادعى أن الفروع والانقسامات المختلفة للبيتكوين تعتبر انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية الخاصة به، بالرغم من أن شركة nChain – حيث يعمل “ورايت” كرئيس للعلماء – أطلقت Bitcoin SV، وهو فرع من البيتكوين، التي هي بدورها فرع من البيتكوين، في نوفمبر 2018.

على مر الأعوام، كانت هناك عدة أشخاص تم الاشتباه بأن من تقف وراء إنشاء عملة البيتكوين، بما في ذلك “ورايت”، والرئيس التنفيذي لشركة SpaceX ومحب Dogecoin “إيلون ماسك”، والخبير البريطاني في التشفير “روبرتو كابودي” لكن بقيت جميعها مجرد تكهنات.

مع وجود الشكوك المستمرة حول هوية “ناكاموتو” وتوقعات مستقبل العملات المشفرة، يبدو أن العالم لن يتوقف عن السعي وراء الكشف عن الشخص الحقيقي وراء هذا الاسم.

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