عملة سولانا SOL تتألق باعتبارها العملة البديلة الأكثر شعبية هذا العام من حيث التدفقات المالية

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تفوقت عملة سولانا على نظيراتها في عالم العملات الرقمية، محققة شعبية لافتة وتدفقات مالية بقيمة 5 مليون دولار، وفقا لما كشفته شركة CoinShares.
شهدت الأسواق الرقمية تدفقات إجمالية بلغت 21 مليون دولار الأسبوع الماضي، مما يمثل أول تحرك إيجابي من هذا النوع منذ 6 أسابيع.
بالرغم من أن التوقعات الأولية في بدايات الأسبوع تشير إلى استمرار التدفقات الخارجة، إلا أننا شهدنا تحولا ملحوظا في نهاية الأسبوع، خصوصا يوم الجمعة الماضي.
منصة “CoinShares” تبرز عدة عوامل قد تكون وراء هذا التحول، بما في ذلك الزخم الإيجابي لأسعار العملات الرقمية، القلق من مستقبل ديون الحكومة الأمريكية، والتطورات حول التمويل الحكومي.
ومع الإشارة إلى عملة البيتكوين، التي استقطبت النصيب الأكبر من التدفقات بقيمة 20 مليون دولار، استطاعت سولانا الاستمرار في جذب الاستثمارات، مما أسفر عن 27 أسبوع من النشاط الإيجابي.
على الجهة المقابلة، شهدت الايثيريوم تدفقات خارجة للأسبوع السابع على التوالي.
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