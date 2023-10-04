التأكيد رسميا على وفاة “جون مكافي” منتحرا: هل هي الحقيقة أم مجرد فصل آخر من الغموض؟

أكدت المحكمة الإسبانية على أن وفاة المبتكر في عالم العملات المشفرة، “جون مكافي”، كانت نتيجة للانتحار لتطوى بذلك صفحة من الجدل والشكوك التي لاحقت الحادثة.

للتذكير، وُجد “مكافي” ميتا في زنزانته بالسجن في يونيو 2021، خلال ساعات قليلة من المصادقة على تسليمه للولايات المتحدة، ولكن فور وفاته، انطلقت تساؤلات حول ملابسات الحادثة.

رغم التأكيدات التي تُظهر الانتحار كسبب للوفاة، ظلت زوجته “جانيس مكافي”، تُعبر عن اعتقادها بوجود أمور غير مُكتشفة وراء الحادثة، مطالبة بإجراء تشريح مستقل للجثة.

مع تمسكها بالمطالبة بالحقيقة، واصلت “جانيس” حملتها للبحث عن إجابات.

اطلقت العديد من نظريات المؤامرة إثر وفاة “مكافي”، بعضها كان قد تم نشره بواسطة الراحل نفسه، الذي أشار في تصريحات سابقة له إلى شعوره بالراحة والأمان داخل السجن.

وأثارت أوضاع وفاته الغامضة انتباه العديد من مُتابعي الأخبار والجمهور، مما جعل قصة “مكافي” تظل محط أنظار الجميع.

“مكافي”، الذي تم توجيه اتهامات قانونية متعددة له من قبل السلطات الأمريكية، وعلق حول هذه التهم الموجهة له بأنها مُحكمة الصنع ولها دوافع سياسية، حيث وجهت له اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي والترويج الخاطئ للمشاريع الاحتيالية.

وفي تطور جديد ومثير للإهتمام، أثارت “سامانثا هيريرا”، صديقة “مكافي” في السابق، جدلا جديدا بزعمها في فيلم وثائقي على نتفليكس أن “مكافي” لا يزال حيا ويختبئ في تكساس.

الحكم القانوني الذي أكد وفاته رسميا يبدو أنه أغلق الباب لأي تحقيقات رسمية مستقبلية، لكن غموض القصة مازال يلقي بظلاله على محبي ومتابعي “جون مكافي” المثير للجدل في حياته وبعد مماته.

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