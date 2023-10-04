ريبل تحصل على موافقةٍ رسميّة لتقديم خدمات الدفع الرقمية في سنغافورة

تام شمس - الأربعاء 4 أكتوبر 2023 11:50 صباحاً - قالت شركة "ريبل" (Ripple) إنها حصلت على ترخيصٍ كاملٍ من البنك المركزي السنغافوري للعمل كمؤسسة دفع رئيسية، مما يسمح لها بمواصلة عملياتها في البلاد بعد الحصول على موافقة مبدئية في يونيو.

في بيانٍ بتاريخ 4 أكتوبر، صرحت الشركة بأن كيانها المحلي، "Ripple Markets APAC Pte Ltd"، حصل على الترخيص الكامل من قبل سلطة النقد في سنغافورة (MAS).

وقد قال براد غارلينغهاوس، رئيس شركة ريبل، في البيان: إن "سنغافورة تطورت لتصبح واحدةً من مراكز التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية الرائدة التي تحقق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلك والنمو المسؤول".

وأضاف غارلينغهاوس أن سنغافورة كانت موطناً لمقرات الشركات في آسيا والمحيط الهادئ منذ عام 2017 وأن البلاد "كانت محورية في أعمال ريبل العالمية".

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وفي بيانها، قالت "ريبل" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، إن أكثر من 90 ٪ من أعمالها تقع خارج البلاد، وأنها ستواصل إعطاء الأولوية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ سعياً منها لدفع تبني منتجاتها المدعومة بالعملات المشفرة.

يسمح ترخيص سنغافورة لشركة "ريبل" بتقديم خدمات دفعٍ رقمية. وقد أنضمت الشركة بذلك إلى قائمة تشمل 14 كياناً آخراً بتراخيص مماثلة من قبل هيئة النقد في سنغافورة، بما في ذلك الأذرع المحلية لبورصات العملات المشفرة "Coinbase" و"Independent Reserve" و"Blockchain.com".

يُعد الترخيص الجديد الخبر السار الثاني لريبل في نفس اليوم. ففي وقتٍ سابق، رفض القاضي الأمريكي الذي يرأس الدعوى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ريبل طلب الهيئة التنظيمية بتقديم استئنافٍ تمهيدي في القضية.