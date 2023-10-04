المملكة المتحدة تطلق صندوق اختبار الأوراق المالية الرقمية في الربع الأول من عام 2024

تام شمس - الأربعاء 4 أكتوبر 2023 11:50 صباحاً - يبدو أن المملكة المتحدة ستحصل على ثاني صندوق اختبار للعملات المشفرة بحلول الربع الأول من عام 2024، حيث يركز الصندوق الجديد بشكل صريح على الأوراق المالية الرقمية.

خلال في قمة CCData للأصول الرقمية (Digital Asset Summit) في 3 أكتوبر، كشفت رئيسة أسواق رأس المال في هيئة السلوك المالي (FCA)، هيلين بويد، أنَّ خزانة صاحب الجلالة تخطط لإطلاق صندوق اختبار الأوراق المالية الرقمية في نهاية الربع الأول من عام 2024. بالرغم من كونها هيئة تنظيمية مالية مستقلة، فإنَّ هيئة السلوك المالي تندرج ضمن اختصاص وزارة الخزانة البريطانية.

سيختلف صندوق اختبار الأوراق المالية الرقمية القادم عن صندوق الاختبار الرقمي الذي يعمل حالياً، والذي أطلقته هيئة السلوك المالي في أغسطس 2023. يهدف صندوق الاختبار الرقمي التابع لهيئة السلوك المالي إلى دعم شركات التكنولوجيا في المراحل المبكرة من تطوير المنتجات، في حين سيكون لدى صندوق اختبار الأوراق المالية الرقمية التابع لخزانة صاحب الجلالة "مجموعة قواعد جديدة تسمح له بفعل أشياء جديدة باستخدام الأوراق المالية الرقمية". كما يحدد الإعلان الرسمي عن صندوق اختبار الأوراق المالية الرقمية، فإنه سيمنح الشركات فرصة:

"إنشاء البنى التحتية للأسواق المالية التي تستخدم تكنولوجيا الأصول الرقمية، والتي يمكن أن تؤدي عدداً من الأنشطة فيما يتعلق بالأوراق المالية الرقمية في إطار تشريعي وتنظيمي معدل مؤقتاً".

كما أوضحت بويد مستقبلَ هيئة السلوك المالي كمنظم رئيس للعملات المشفرة في المملكة المتحدة. إذ أفادت بأنَّ الوكالة ما تزال تنتظر قرار خزانة صاحبة الجلالة بشأن مقدار السلطة التي ينبغي منحها لهيئة السلوك المالي.

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أظهر المنظمون البريطانيون صرامةً تجاه صناعة الأصول الرقمية مؤخراً، حيث تدرس وزارة الخزانة البريطانية فرضَ حظر شامل على المكالمات العشوائية (الباردة) للاستثمار في العملات المشفرة، في حين أصدرت هيئة السلوك المالي تحذيراً أخيراً لشركات العملات المشفرة المحلية التي لا تمتثل لقواعد التسويق الخاصة بها.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره