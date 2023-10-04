العملة الرقمية للبنك المركزي تضع الأساس لنظام نقدي عالمي جديد: البنك المركزي الفرنسي

تام شمس - الأربعاء 4 أكتوبر 2023 02:15 مساءً - تبنَّى ممثِّلو بنك فرنسا (Banque do France)، البنكُ المركزيُّ الفرنسيُّ، المنظورَ العالميَّ حول مناقشة العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، واصفينَ إيَّاها بأنَّها أساسٌ لنظامٍ نقديٍّ دوليٍّ جديد.

في 3 أكتوبر، وصف ديني بو، النائب الأول لمحافظ بنك فرنسا، العملةَ الرقميةَ للبنك المركزي بأنَّها "حافزٌ لتحسين المدفوعات عبر الحدود عبر تمكين بناءِ نظامٍ نقديٍّ دوليٍّ جديد". كما أكّد المسؤول ضرورةَ النَّظر في القضايا العابرة للحدود حول العملات الرقمية للبنك المركزي منذ البداية، وليس كفكرة لاحقة.

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