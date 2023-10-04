العملة الرقمية للبنك المركزي تضع الأساس لنظام نقدي عالمي جديد: البنك المركزي الفرنسي

تام شمس - الأربعاء 4 أكتوبر 2023 02:15 مساءً - تبنَّى ممثِّلو بنك فرنسا (Banque do France)، البنكُ المركزيُّ الفرنسيُّ، المنظورَ العالميَّ حول مناقشة العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، واصفينَ إيَّاها بأنَّها أساسٌ لنظامٍ نقديٍّ دوليٍّ جديد.
في 3 أكتوبر، وصف ديني بو، النائب الأول لمحافظ بنك فرنسا، العملةَ الرقميةَ للبنك المركزي بأنَّها "حافزٌ لتحسين المدفوعات عبر الحدود عبر تمكين بناءِ نظامٍ نقديٍّ دوليٍّ جديد". كما أكّد المسؤول ضرورةَ النَّظر في القضايا العابرة للحدود حول العملات الرقمية للبنك المركزي منذ البداية، وليس كفكرة لاحقة.
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يرى بو عدَّة مسارات لتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي. إذ يتمثَّل الأول في تطوير المعايير المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين العملات الرقمية للبنك المركزي بالجملة والأنظمة القديمة. فيما يتمثَّل الثاني — الذي يروج له صندوق النقد الدولي (IMF) وبنك التسويات الدولية (BIS) — في تطوير المنصَّات الإقليمية أو العالمية للعملات الرقمية للبنك المركزي. يمكن توحيد العملات الرقمية للبنك المركزي بالجملة ليجري تبادلها مباشرةً على هذه المنصَّات وإجراءُ معاملات الدفع مقابل الدفع والتسليم مقابل الدفع.
وقد استشهد بو بمثال مشروع ماريانا (Project Mariana)، الذي استكشف إمكانات صانع السوق الآلي (AMM). علماً بأنَّ المشروع الذي يضم بنك فرنسا والسلطة النقدية في سنغافورة والبنك الوطني السويسري اختُتم بنجاح في أواخر سبتمبر.
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لم يتحدث المسؤول عن العملات الرقمية للبنك المركزي فحسب، بل تحدث أيضاً عن الترميز في عالم التمويل. كما أنَّه أعرب عن اعتقاده بأنَّ القطاع العام يجب أن يدعمَ القطاع الخاص بشكل أكبر لتمكين الإمكانات الكاملة لتكنولوجيا البلوكتشين مع الحدِّ من المخاطر؛ في رأيه، فإنَّ "توافر أموال البنك المركزي" المُرمَّزة والأصول المُرمَّزة يندرج في فئة الحلفاء وليس المنافسين.
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره
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