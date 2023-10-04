بنك كوريا يبدأ تجربة البنية التحتية للعملة الرقمية للبنك المركزي

تام شمس - الأربعاء 4 أكتوبر 2023 02:15 مساءً - تنضم كوريا الجنوبية إلى عدد متزايد من الدول التي تبحث في العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). إذ إنَّ بنك كوريا (BOK) سيطلق المشروعَ التجريبيَّ، ويستكشف البنية التحتية التقنية للعملة الرقمية.

نُشر الإعلان المشترَك عن العملة الرقمية للبنك المركزي من قبل بنك كوريا وهيئة الخدمات المالية (FSC) ودائرة الرقابة المالية (FSS) في 4 أكتوبر. وفقاً للوثيقة، سيقيِّمُ المشروعُ جدوى النظام النَّقديِّ المستقبليِّ القائمِ على "العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة".

سيشمل المشروعُ التجريبيُّ البنوكَ الخاصةَ والمؤسسات العامة، في حين سيدعمُه بنكُ التسويات الدولية (BIS) بالخبرة التقنية. كما سيختبر بنكُ كوريا أنواعَ التجزئة والجملة من العملة الرقمية للبنك المركزي. في الإطار التجريبي لبنك كوريا، سترمِّز البنوكُ ودائعَها وتتداولها في الشبكة، تحت إشراف بنك كوريا وهيئة الخدمات المالية ودائرة الرقابة المالية. يجب أن يبدأ الاختبار المباشر للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) مباشرة بعد إعداد النظام في الربع الرابع من عام 2024.

مقالات ذات صلة: العملات المشفرة تمثِّل 70٪ من الأصول الخارجية المُبلَغ عنها في كوريا الجنوبية: وكالة الضرائب

كما هو الحال عادةً مع اختبارات العملة الرقمية للبنك المركزي، يلاحظ بنك كوريا أنَّ الاستكشاف لا يساوي التنفيذَ الحتمي. ومع ذلك، وصفَ النائبُ الأولُ لمحافظ صندوق الضمان الاجتماعي، لي ميونغ سون، المشروعَ التجريبيَّ بأنَّه خطوة نحو النظام النقدي المستقبلي:

"تابع بنك كوريا باستمرارٍ البحوثَ التكنولوجيةَ المتعلقة بالعملات الرقمية للبنك المركزي. لذا يمثل هذا الاختبار، الذي يعتمد على الإنجازات السابقة، خطوةً مهمة نحو إنشاء نموذجٍ أوَّليٍ للنظام النقدي المستقبلي".

تردَّد صدى هذه الكلمات في بيانٍ أدلى به أحدُ الرؤساء التنفيذيين للبنك المركزي الفرنسي في 3 سبتمبر، ففي خطابه، وصف ديني بو، النائب الأول لمحافظ بنك فرنسا، العملةَ الرقميةَ للبنك المركزي بأنَّها "حافزٌ لتحسين المدفوعات عبر الحدود عبر تمكين بناءِ نظامٍ نقديٍّ دوليٍّ جديد".

مقالات ذات صلة: العملة الرقمية للبنك المركزي تضع الأساس لنظام نقدي عالمي جديد: البنك المركزي الفرنسي

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره