شركة VanEck تتفاعل مع المتداولون بعد أن أظهرت صناديقها الاستثمارية ETF الايثيريوم أداء سيئا!

رغم التحديات القائمة، أظهرت شركة VanEck قوة في التعامل مع النقد والسخرية التي طالت صناديقها الاستثمارية وذلك بفضل استراتيجية التواصل الذكية والمحافظة على روح الفكاهة.

واجه صندوق ETF الايثيريوم الجديد للشركة بداية صعبة وحجم تداول محبط وصل فقط إلى 2 مليون دولار ، انقلبت بعدها الأوضاع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استخدمت الشركة الهجوم كوسيلة للدفاع بشكل ذكي وجذاب.

على عكس توقعات السوق، أجابت VanEck على المتهكمين عبر تويتر بنكتة ذكية، مفادها:

حجم منخفض، تماما مثل ملفات jpeg الخاصة بك.

هذا الرد لاقى ترحيبا من المجتمع، ورغم أن الإقبال على صندوق الاستثمار ETF الايثيريوم لم يكن كما أرادت الشركة، فإن استراتيجيتها التواصلية أثارت الكثير من الاهتمام والنقاشات حول العلامة التجارية.

إن هذا الحادث يبرز كيف يمكن للشركات استخدام السخرية والفكاهة لتحويل النقد والسلبية إلى فرصة للتواصل والتفاعل الإيجابي مع الجمهور، وكيف يمكن لموقف إيجابي تحويل تجربة سلبية إلى فرصة لبناء علاقات أقوى مع المستثمرين والمجتمع.

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