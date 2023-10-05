شركة الريبل تحظى بموافقة تشغيل خدمات الدفع الرقمي في سنغافورة

أفادت شركة الريبل -وهي شركة أمريكية متخصصة في مجال الدفع عبر تكنولوجيا البلوكشين- بحصولها على الضوء الأخضر لعملياتها كمزود لخدمات الدفع الرقمي في سنغافورة.

جاء هذا التصريح إثر الحصول على ترخيص كامل من سلطة النقد السنغافورية (MAS)، وذلك عقب حوالي أربعة أشهر من تحقيق الموافقة المبدئية من الهيئة المالية التنظيمية العليا بالبلاد.

هذا الترخيص يقدم الفرصة للفرع المحلي للشركة، وهو “Ripple Markets APAC Pte Ltd”، للتوسع في التجارة ذات الصلة داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

حسب تصريح “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي للشركة، هذا القرار مستوحى من الشفافية التنظيمية التي عززتها الهيئة المالية السنغافورية MAS في الأسواق.

يُنظر إلى الترخيص كإقرار بالقدرة التنظيمية للريبل في دعم التوسع المستقر في المنطقة.

مع هذا التقدم، تُظهر الريبل استعدادها لتطوير حلول للعملات المشفرة التي ستقدم فائدة مُحسنة عبر مختلف القطاعات.

ورغم أن المستهلكين هم من سيستفيدون في نهاية المطاف من هذا الترخيص، تُظهر الشركة تركيزا مباشرا على الشركات والمؤسسات المالية التي تُركز منتجاتها وخدماتها عليها.

تزامنا مع هذا، شهدت العملة المشفرة XRP، التي بدأت الربع الأخير من العام وشهر أكتوبر بتراجع، تعافيا سريعا وارتفعت بنسبة أكثر من 4٪، حيث وصلت القيمة إلى 0.53 دولار، مُسجلة ارتفاعا بنسبة 4٪ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بحسب CoinMarketCap.

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