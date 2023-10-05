بورصة TMX تطلق خدمة تداول العقود الآجلة للبيتكوين

تستعد مجموعة TMX، التي تُعتبر أكبر بورصة في كندا، لإطلاق خدمة تداول عقود البيتكوين الآجلة (BTC) عبر منصتها المتخصصة في تداول المشتقات، في خطوة تاريخية تجاه تعزيز وجودها في سوق العملات الرقمية.

العقود الآجلة للبيتكوين تلوح في الأفق الكندي:

استجابة للتطلعات المتزايدة والطلب في السوق على العملات الرقمية، توجهت بورصة مونتريال (MX) لإطلاق تداول العقود الآجلة لمؤشر أسعار البيتكوين، وتأتي هذه الخطوة لتوفير حل للمستثمرين الذين يواجهون تحديات في التحوط من التقلبات السعرية للبيتكوين.

مما جاء في الإعلان:

العقود الآجلة لمؤشر أسعار البيتكوين المُطروحة من قِبل MX ستُتيح للمستثمرين تجنب مخاطر التعرض للتداول الفوري للبيتكوين، واستغلال الفرص في المجال المُتنام للعملات الرقمية المشفرة.

العقود ستوفر للمستثمرين إمكانية التحوط من التقلبات والتمتع بالسيولة والتداول النشط، وستُقدّم MX قيمة التسوية لهذه العقود الجديدة عبر اعتمادها مقاييس وبيانات من منصات التداول المختلفة لتحديد السعر الفوري للبيتكوين بدقة.

في حين أن التداول سيتم عبر بورصة مونتريال، سيتم تسويتها بالدولار الأمريكي عبر شركة مقاصة المشتقات الكندية (CDCC).

توجه TMX نحو عالم العملات المشفرة:

منذ عدة سنوات، بدأت مجموعة TMX في استكشاف عالم العملات الرقمية المشفرة، حيث قامت بإدراج أول صندوق استثمار مُتداول للبيتكوين في عام 2021.

وفي 2022، كانت هناك تقارير عن تحضير الشركة لإطلاق منتجات العقود الآجلة للعملات المشفرة لجذب المستثمرين المؤسسات.

وكانت الشبكة قد شملت بالفعل 17 صندوق مُتداول مُركز على العملات المشفرة في تلك الفترة.

مع التكهنات الحديثة حول تخطيط الشركة لتقديم منصة للتداول الفوري للعملات المشفرة في بدايات 2024، تظل TMX مُلتزمة بتوسيع إمكانياتها في سوق العملات الرقمية.

جدير بالذكر أن سوق ETF الكندية ظل مُزدهر لعدة سنوات، حتى مع تحفظ هيئات التنظيم في الولايات المتحدة على الموافقة على الصناديق المتداولة التي تُركز على العملات المشفرة.

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