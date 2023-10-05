وسيط منصة "كاكاو" يُدلى بشهادته أثناء محاكمة سام بانكمان فرايد

تام شمس - الخميس 5 أكتوبر 2023 12:56 مساءً - بدأ محامو الادعاء في القضية الجنائية المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، المعروف أيضاً باسم "SBF"، في استدعاء الشهود.

ووفقًا لمنشورٍ نُشر بتاريخ 4 أكتوبر على منصة "X" (تويتر سابقاً) من قبل "Inner City Press"،

OK - at US v. Bankman-Fried, now with opening arguments done. Witness(es) soon - but first, legal arguments. Inner City Press on the case https://t.co/p4nqdHGSIW 12 https://t.co/C1XjacxPKQ 6 https://t.co/z912mQtirv and will live tweet, thread below pic.twitter.com/rSSC19mSV9 — Inner City Press (@innercitypress) October 4, 2023

مساعدو محامي الولايات المتحدة شهادة الوسيط "مارك أنطوان جوليارد"، الذي يعمل لدى شركة "كاكاو" التي تتخذ من لندن مقراً لها، حول استخدامه "FTX" لتداول العملات المشفرة.

صرّح جوليارد أثناء الإدلاء بشهادته بأنه تعرّف على بورصة العملات المشفرة من خلال صديقه، كما أشار إلى رؤيته إعلانات للشركة من قبل "Gisele Bündchen "، وأنه استخدم تطبيق "FTX" للهاتف المحمول من أجل تداول العملات المشفرة بما في ذلك دوجكوين (DOGE).

ومن خلال شهادته أمام المحكمة، صرّح الوسيط "جوليارد" بإنه كان يحتفظ بأربع عملات بيتكوين (BTC) على منصة "FTX"، والتي كانت تبلغ قيمتها حوالي 80 ألف دولار في الوقت الذي لم يتمكن فيه "جوليارد"من سحبها من المنصة، في نوفمبر 2022.

كما ورد أن الفريق القانوني لـ SBF سأل جوليارد عما إذا كان قد اتصل بـ FTX قبل شهادته، وعن الأسباب الكامنة وراء استثماره في العملات المشفرة.

ومن بين الشهود المتوقع أن يدلوا بشهاداتهم في المحاكمة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا ريسيرش، كارولين إليسون، والمؤسس المشارك لشركة FTX، غاري وانغ، والمدير الهندسي السابق لشركة FTX، نيشاد سينغ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، كونستانس وانغ، بالإضافة إلى المؤسس المشارك لشركة SkyBridge Capital، أنتوني سكاراموتشي. ومن غير الواضح ما إذا كان بانكمان فرايد يعتزم الوقوف أمام القاضي بنفسه.

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أكمل القاضي "لويس كابلان" اختيار هيئة المحلفين صباح 4 أكتوبر، حيث بدأ محامو الدفاع والمدعون العامون في فتح المرافعات أثناء انعقاد المحاكمة الجنائية. وقد ادعى مساعد المدعي العام الأمريكي أن "SBF" كذب على مستخدمي "FTX" والمشرعين والجمهور فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة، بعد أن ألقى فريق الدفاع عن الرئيس التنفيذي السابق باللوم جزئياً على "كارولين إليسون".

يواجه "بانكمان فرايد" 7 تهم جنائية تتعلق بإساءة استخدام أموال عملاء "FTX" في محاكمته الأولى، والتي أقر "فرايد" ببرائته منها.

وعلاوةً على ذلك، سيواجه فرايد 5 تهم إضافية في المحاكمة الثانية التي من المُقرر أن تُقام في مارس 2024.