وسيط منصة "كاكاو" يُدلى بشهادته أثناء محاكمة سام بانكمان فرايد

تام شمس - الخميس 5 أكتوبر 2023 12:56 مساءً - بدأ محامو الادعاء في القضية الجنائية المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، المعروف أيضاً باسم "SBF"، في استدعاء الشهود.

ووفقًا لمنشورٍ نُشر بتاريخ 4 أكتوبر على منصة "X" (تويتر سابقاً) من قبل "Inner City Press"،

OK - at US v. Bankman-Fried, now with opening arguments done. Witness(es) soon - but first, legal arguments. Inner City Press on the case https://t.co/p4nqdHGSIW 12 https://t.co/C1XjacxPKQ 6 https://t.co/z912mQtirv and will live tweet, thread below pic.twitter.com/rSSC19mSV9