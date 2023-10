شركات تعدين البيتكوين "ماراثون ديجيتال" و"رايوت بلاتفورمز" و"كلين سبارك" تزيد إنتاج البيتكوين في سبتمبر

تام شمس - الخميس 5 أكتوبر 2023 12:56 مساءً - سجلت شركات تعدين البيتكوين (BTC)، "ماراثون ديجيتال" (Marathon Digital) و"رايوت بلاتفورمز" (Riot Platforms) و"كلين سبارك" (CleanSpark)، زيادات قوية في إنتاج البيتكوين في سبتمبر، ما أدى إلى زيادة طفيفة في أسعار أسهمها في 4 أكتوبر.

كما تعززت الميزانيات العمومية للشركة بالرغم من تسجيل سعر البيتكوين لشهر آخر من الحركة الجانبية، حيث كانت تتأرجح 25,100 دولار و28,500 دولار.

أنتجت شركة تعدين البيتكوين "ماراثون ديجيتال" ما مجموعه 1,242 بيتكوين في سبتمبر — بزيادة قدرها 16٪ عن أغسطس، وزيادة هائلة بنسبة 245٪ عن سبتمبر 2022.

جاء الارتفاع الهائل في إنتاج البيتكوين من زيادة بنسبة 508٪ في معدَّل الهاش المثبت للشركة من 3.8 إكساهاش في الثانية (EH/s) في سبتمبر 2022 إلى 23.1 إكساهاش في الثانية، وفقاً لنتائج ماراثون في سبتمبر.

في بيان 4 أكتوبر، أفاد الرئيس التنفيذي لماراثون ديجيتال، فريد ثيل، بأنَّ الشركة مسرورة للوصول إلى هدفها المتمثِّل في 23 إكساهاش على أساس مثبت. كما قالت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إنَّها تبحث الآن عن مواقع تعدين جديدة توفر طاقة متجددة منخفضة التكلفة:

أشارت ماراثون ديجيتال أيضاً إلى إنَّها أنتجت الآن 8610 بيتكوين منذ بداية العام حتى تاريخه في عام 2023. تُظهر الميزانية العمومية للشركة 13726 بيتكوين غير مقيَّدة ومبلغ 101 مليون دولار نقداً غير مقيد وما يعادله، بإجمالي 471.2 مليون دولار.

إلى جانب ذلك، ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 3.29٪ إلى 7.54 دولاراً في 4 أكتوبر، وفقاً لـ (Google Finance).

في الوقت نفسه، زادت شركة تعدين البيتكوين "رايوت بلاتفورمز" (Riot Platforms) من إنتاج البيتكوين بنسبة 9٪ على أساس شهري، حيث أنتجت 362 بيتكوين في سبتمبر، في حين أنَّها "قلَّصت عمليات التعدين بشكل استراتيجي".

كما أنَّ الشركة في عقد طويل الأجل، حيث تبيع الطاقة المشتراة مسبقاً لمزود المرافق الخاص بها بأسعار فورية مدفوعة بالسوق مقابل ائتمانات تقليص الطاقة.

ومن جهته أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "رايوت بلاتفورمز"، جيسون ليس، بأنَّ العقد استمرَّ في توفير مصدر إيرادات قوي للشركة:

تُظهر النتائج أنَّ رايوت بلاتفورمز كسبت من أرصدة تقليص الطاقة ما يزيد عن صافي عائدات مبيعات البيتكوين في أغسطس وسبتمبر.

في الوقت نفسه، قال جيسون ليس إنَّ إجمالي معدل هاش التعدين الذاتي لشركة رايوت يبلغ حالياً 12.5 إكساهاش في الثانية، وتتوقَّع الشركة تعزيزَ هذا الرقم إلى 20.1 إكساهاش في الثانية بمجرَّد تثبيت الشركة 33000 معدِّن بيتكوين من الجيل التالي في منتصف عام 2024.

ارتفع سعر سهم رايوت بلاتفورمز بنسبة 3.25٪ إلى 9.06 دولارات في 4 أكتوبر، وفقاً لبيانات من (Google Finance).

أنتجت شركة تعدين البيتكوين "كلين سبارك" 643 بيتكوين في سبتمبر و6903 بيتكوين خلال سنتها المالية من 1 أكتوبر 2022 إلى 30 سبتمبر 2023، ما يجعله أفضل أداء للشركة حتى الآن، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة كلين سبارك، زاك برادفورد.

قال برادفورد في بيان بتاريخ 3 أكتوبر: "كان لدينا أفضل ربع سنوي وأفضل سنة مالية على الإطلاق".

