شركة رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة في هونغ كونغ تفتتح صندوقاً بقيمة 100 مليون دولار لشركات البلوكتشين الآسيوية الناشئة

تام شمس - الخميس 5 أكتوبر 2023 02:51 مساءً - جمعت شركة "سي إم سي سي غلوبال" (CMCC Global) لرأس المال الاستثماري، التي تركز على العملات المشفرة ومقرُّها هونغ كونغ، 100 مليون دولار لدعم الشركات الآسيوية الناشئة في مجال البلوكتشين.

اختتم صندوق العملات المشفرة، المسمَّى "تيتان فند" (Titan Fund)، جولَته التمويلية الافتتاحية في 4 أكتوبر، بمشاركة 30 مستثمراً، بما في ذلك شركة "بلوك ون" (Block.one)، ومجموعة "باسيفيك سينشيري غروب" (Pacific Century Group)، و"وينكليفوس كابيتال" (Winklevoss Capital)، و"جيبسن كابيتال" (Jebsen Capital)، ومؤسس "أنيموكا براندز" (Animoca Brands)، يات سيو، حسبما ذكرت صحيفة "ساوذ تشاينا مورنينغ بوست" (South China Morning Post).

سيركز الصندوق على الاستثمارات في المجالات الرئيسة: البنية التحتية للبلوكتشين، وتطبيقات المستهلك مثل الألعاب والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والخدمات المالية، بما فيها البورصات والمَحافظ ومنصات الإقراض والاقتراض.

سيكون صندوق العملات المشفَّرة من (CMCC Global) رابع صندوق يقدِّم استثمارات في الأسهم لشركات البلوكتشين الناشئة في مرحلة مبكرة مع التركيز على هونغ كونغ. علماً بأنَّ الصندوق شارك مسبقاً بخمس جولات استثمارية، اثنتان منها موجهتان نحو الشركات الناشئة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها.

الشركتان الناشئتان في هونغ كونغ هما "موكافيرس" (Mocaverse)، وهي مشروع رموز غير قابلة للاستبدال أطلقته في ديسمبر 2022 شركة (Animoca Brands) في هونغ كونغ، والتي جمعت 20 مليون دولار في سبتمبر، أما الشركة الثانية فهي "تيرمينال 3" (Terminal 3)، وهي شركة ناشئة في البنية التحتية لبيانات الويب 3.

يأتي صندوق مشروع العملات المشفرة بقيمة 100 مليون دولار وسط جفاف تمويل العملات المشفرة خلال السوق الهابطة ومنذ انهيار FTX. فوفقاً لبيانات من (Pitchbook)، انخفضت قيمة استثمارات رأس المال الاستثماري العالمي في شركات العملات المشفرة بنسبة 70.9٪ على أساس سنوي، في حين انخفض عدد الصفقات بنسبة 55٪. يتناقض هذا بشكل صارخ مع السوق الصاعدة عندما جمعت الشركات الناشئة القائمة على العملات المشفرة المليارات، وشهد النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة شركة كبيرة جديدة كل شهرين.

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كما يدلُّ إطلاقُ صندوق رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة في هونغ كونغ على الأهمية المتزايدة للمدينة كميناء آمن للعملات المشفرة. إذ قال المدير الإداري لـ (Titan Fund)، ين شياو سين، إنَّ الحملة على العملات المشفرة في الولايات المتحدة تعني أن الشركات الآسيوية مستفيدة، حيث "تفكر المشروعات في المجيء إلى هنا للتحدث معنا".

وقد أعلنت هونغ كونغ سابقاً عن تحوُّلٍ في سياسة العملات المشفرة في أكتوبر 2022، حيث أوضحت الحكومة أنها ستركز على تنظيم البنية التحتية لتشجيع مجال الويب 3. كما ضاعف المنظِّمون من تحوُّل السياسة، وصاغوا لوائحَ مؤيدة للعملات المشفرة، ما أفسح المجال لبورصات العملات المشفرة المنظَّمة وأتاحَ الخدمات لعملاء التجزئة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره