مستغل FTX ينقل 36.8 مليون دولار من الإثيريوم مع بدء محاكمة سام بانكمان فرايد

تام شمس - الخميس 5 أكتوبر 2023 02:51 مساءً - نقل عنوانُ محفظة العملات المشفرة المرتبط بمستغل FTX نحو 36.8 مليون دولار من الإيثيريوم (ETH) في الساعات الأربع والعشرين الماضية بالتزامن مع بداية المحاكمات القضائية الجارية للرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المتعثِّرة، سام بانكمان فرايد (SBF).

جرى استنزاف الحسابات المرتبطة بـ FTX وFTX.US بمبلغ 600 مليون دولار في 11 نوفمبر 2022، بعد ساعات من تقديم بورصة العملات المشفرة لطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11. في ذلك الوقت، أبلغ المستشار العام لشركة FTX، رين ميلر، المتداولين عن الاختراق الناجم عن البرامج الضارة:

"تم اختراق FTX. المحادثة مفتوحة. يرجى عدم الذهاب إلى موقع FTX، لأنه قد يحمل فيروسات تروجان. يرجى الملاحظة أن بعض الأموال قد استُردَّت".

بعد نحو 10 أشهر من الصمت، بدأ مستغل FTX في سحب الأموال المسروقة، بدءاً من تحويل 10,250 إيثيريوم بقيمة 17.1 مليون دولار عبر أربعة عناوين بين 30 سبتمبر و1 أكتوبر، ما يؤكد البيانات من (Spot On Chain).

كان لدى المستغل في البداية 175,496 إيثيريوم (294 مليون دولار). ومع ذلك، انخفض الرصيد الحالي في محفظته إلى 196.014 مليون دولار، كما هو موضَّح أدناه.

رصيد محفظة مستغل FTX. المصدر: Spot On Chain

منذ 30 سبتمبر، جرى تحويل ما مجموعه 67,500 إيثيريوم من 5 عناوين من أصل 15 عنوان محفظة مرتبطة بمستغل FTX.

مستغل FTX يحوِّل 10,250 إيثيريوم من العنوان 0x3e9. المصدر: Spot On Chain

جرى تحويل 64,948 إيثيريوم (108 مليون دولار) عبر أداة التوجيه (THORchain) و52 إيثيريوم (بقيمة 84,000 دولار) إلى عقد (Railgun). فيما جرى استبدال الـ 2500 إيثيريوم المتبقية (4.19 مليون دولار) بالبيتكوين (tBTC).

مقالات ذات صلة: مستغل FTX ينقل ما يزيد عن 17 مليون دولار من الإيثيريوم خلال الـ 24 ساعة الماضية

والجدير بالذكر أنَّ محاكمة سام بانكمان فرايد فيما يتعلق بانهيار FTX بدأت في 3 أكتوبر. علماً بأنَّ رجل الأعمال نفى جميع التهم السبع المتعلقة بالاحتيال وغسل الأموال.

في اليوم الثاني من المحاكمة، قدَّمت وزارة العدل وفريق دفاع سام بانكمان فرايد أقوالهم أمام هيئة المحلفين. وبينما تُواصل وزارة العدل تركيزَ حُججها على الدور المزعوم لسام بانكمان فرايد في تضليل المستثمرين على المنصة، يشير الدفاع إلى أن بانكمان فرايد رائد أعمال شاب اتخذ قرارات تجارية "لم تنجح".

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره