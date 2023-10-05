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المؤسس المشارك لشبكة بوليغون يتنحى ليسهم في العمل "من الخطوط الجانبية"

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Cointelegraph بواسطة Turner Wright 0 تبليغ

تام شمس - الخميس 5 أكتوبر 2023 02:51 مساءً - أعلن جاينتي كاناني، المؤسس المشارك لشبكة بوليغون (Polygon)، أنَّه تنحى "عن العمليات الشاقة اليومية" في المشروع للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وفي سلسلة على منصة X (تويتر سابقاً) في 4 أكتوبر،

كاناني بأنه يخطط للتركيز "على مغامرات جديدة" مع الإسهام في عمليات بوليغون "من الخطوط الجانبية". إلى جانب مهندسي البرمجيات، بمن فيهم سانديب نايلوال وأنوراغ أرجون وميهايلو بيليك، ساعد كاناني في تأسيس شبكة ماتيك (Matic) في عام 2017، والتي غيَّرت علامتها التجارية لاحقاً إلى بوليغون (Polygon).

ومن جهته

"يا رجل، هذا الخبر يثير عواطفي. يا لها من رحلة قمنا بها معاً يا أخي. لكنَّها مجرَّد بداية لبوليغون، وأتمنى لو كان بإمكاننا فعل المزيد لمدة أطول معاً في هذه الرحلة المجنونة مع بوليغون. ولكن في النهاية عليك أن تفعل ما يجب عليك فعله".

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أدرج الموقع الإلكتروني لشبكة بوليغون 10 مؤسِّسين مشاركين للبروتوكول، حيث ما يزال بعضهم يشاركون في مشروعات جانبية مختلفة على المنصة. علماً بأنَّ أرجون غادر بوليغون في مارس مع إتاحة بروتوكول توافر بيانات البلوكتشين (Avail).

بدأت (Polygon Labs) في قبول مقترحات التحسين التي تهدف إلى نقل الشبكة إلى الطبقة الثانية (Polygon 2.0) منذ الإعلان عن الخطط في يونيو، حيث سيستخدم النظام البيئي الجديد براهين المعرفة الصفرية ويتكون من أربع طبقات بروتوكول تركز على التحصيص والتداخل والتنفيذ والإثبات؛ في وقت النشر، كان المطورون ما يزالون

على "إحياء بوليغون 2.0".

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Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره

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