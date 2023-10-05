المؤسس المشارك لشبكة بوليغون يتنحى ليسهم في العمل "من الخطوط الجانبية"

تام شمس - الخميس 5 أكتوبر 2023 02:51 مساءً - أعلن جاينتي كاناني، المؤسس المشارك لشبكة بوليغون (Polygon)، أنَّه تنحى "عن العمليات الشاقة اليومية" في المشروع للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وفي سلسلة على منصة X (تويتر سابقاً) في 4 أكتوبر،

After kickstarting Polygon in 2017, around 6 months back, I decided to step back from the day-to-day grind.



I'm more confident in Polygon's bright future and passionate community. I'll be focusing on new adventures while still cheering and contributing to Polygon from the… — Jaynti Kanani (JD) (@jdkanani) October 4, 2023

كاناني بأنه يخطط للتركيز "على مغامرات جديدة" مع الإسهام في عمليات بوليغون "من الخطوط الجانبية". إلى جانب مهندسي البرمجيات، بمن فيهم سانديب نايلوال وأنوراغ أرجون وميهايلو بيليك، ساعد كاناني في تأسيس شبكة ماتيك (Matic) في عام 2017، والتي غيَّرت علامتها التجارية لاحقاً إلى بوليغون (Polygon).

ومن جهته

Man this makes me emotional. What a ride we've had together brother. But its just the start for Polygon, i wish we could've done more for longer together in this crazy journey that is Polygon. But hey, you got to do what you got to do.

Lets keep pushing Polygon ahead together,… — Sandeep Nailwal | sandeep. polygon 💜 (@sandeepnailwal) October 4, 2023

"يا رجل، هذا الخبر يثير عواطفي. يا لها من رحلة قمنا بها معاً يا أخي. لكنَّها مجرَّد بداية لبوليغون، وأتمنى لو كان بإمكاننا فعل المزيد لمدة أطول معاً في هذه الرحلة المجنونة مع بوليغون. ولكن في النهاية عليك أن تفعل ما يجب عليك فعله".

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أدرج الموقع الإلكتروني لشبكة بوليغون 10 مؤسِّسين مشاركين للبروتوكول، حيث ما يزال بعضهم يشاركون في مشروعات جانبية مختلفة على المنصة. علماً بأنَّ أرجون غادر بوليغون في مارس مع إتاحة بروتوكول توافر بيانات البلوكتشين (Avail).

بدأت (Polygon Labs) في قبول مقترحات التحسين التي تهدف إلى نقل الشبكة إلى الطبقة الثانية (Polygon 2.0) منذ الإعلان عن الخطط في يونيو، حيث سيستخدم النظام البيئي الجديد براهين المعرفة الصفرية ويتكون من أربع طبقات بروتوكول تركز على التحصيص والتداخل والتنفيذ والإثبات؛ في وقت النشر، كان المطورون ما يزالون

Today, as a result of community consultations, POL contracts will be live on Goerli testnet.



A major step towards bringing Polygon 2.0 to life.



Based on the community’s feedback during the PIP governance process, PIP-24: Change EIP-1559 Policy & PIP-25: Adjust POL Total Supply,… pic.twitter.com/li8OF0o3jC — Polygon Devs 📍 DevX Global Tour (@0xPolygonDevs) October 4, 2023

على "إحياء بوليغون 2.0".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره