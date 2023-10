المؤسس المشارك لشبكة بوليغون يتنحى ليسهم في العمل "من الخطوط الجانبية"

تام شمس - الخميس 5 أكتوبر 2023 02:51 مساءً - أعلن جاينتي كاناني، المؤسس المشارك لشبكة بوليغون (Polygon)، أنَّه تنحى "عن العمليات الشاقة اليومية" في المشروع للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وفي سلسلة على منصة X (تويتر سابقاً) في 4 أكتوبر،

After kickstarting Polygon in 2017, around 6 months back, I decided to step back from the day-to-day grind. I'm more confident in Polygon's bright future and passionate community. I'll be focusing on new adventures while still cheering and contributing to Polygon from the…

كاناني بأنه يخطط للتركيز "على مغامرات جديدة" مع الإسهام في عمليات بوليغون "من الخطوط الجانبية". إلى جانب مهندسي البرمجيات، بمن فيهم سانديب نايلوال وأنوراغ أرجون وميهايلو بيليك، ساعد كاناني في تأسيس شبكة ماتيك (Matic) في عام 2017، والتي غيَّرت علامتها التجارية لاحقاً إلى بوليغون (Polygon).

ومن جهته

Man this makes me emotional. What a ride we've had together brother. But its just the start for Polygon, i wish we could've done more for longer together in this crazy journey that is Polygon. But hey, you got to do what you got to do.

Lets keep pushing Polygon ahead together,…