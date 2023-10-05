بورصة هونج كونج للأوراق المالية تُطلق منصة تسوية للأسهم مدعومة بالعقود الذكية

تام شمس - الخميس 5 أكتوبر 2023 02:51 مساءً - أطلقت بورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة (HKEX)، والتي تُعد مُشغل بورصة هونغ كونغ وبورصة هونغ كونغ للعقود الآجلة وبورصة لندن للمعادن، منصةً جديدة لتسريع تسوية الأسهم.

ستستخدم المنصة التي يطلق عليها اسم "Synapse"، العقود الذكية المُبرمجة بلغة البرمجة "DAML" لتبسيط تدفقات ما بعد التداول وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وفقاً لإعلان 4 أكتوبر.

وسيتم نشر "Synapse" على "Stock Connect"، وهي قناة تابعة لـ "HKEX" تُمكّن المستثمرين الدوليين من الوصول إلى أكثر من 1000 سهم صيني.

وقد كتبت بورصة هونغ كونغ في هذا الصدد: "بلغ متوسط حجم التداول اليومي لشركة "نورث باوند ستوك كونيكت" 109.3 مليار يوان في النصف الأول من عام 2023، بزيادة 5 في المائة عن العام السابق، وزيادة 50 في المائة عن مستويات عام 2020".

كما سيتم ربط بورصة هونغ كونغ بمنصة الإيداع والمقاصة في هونغ كونغ من خلال خدمة معالجة التجارة المؤسسية، مما سيسمح بالمطابقة المركزية للمعاملات عبر الحدود. وبعد ذلك، سيتم إنشاء تعليمات التسوية تلقائياً وإرسالها مرة أخرى إلى منصة "Synapse"، مما يُبسط من سير عملية التداول.

مقالات ذات صلة: هونج كونج يُمكن أن تكون "الدفعة إلى الأمام" التي يحتاجها نشاط العملات المشفرة الضعيف في آسيا وفقاً لـ "Chainalysis"

بموجب الموافقة الصامتة للحكومة المركزية الصينية، نصّبت هونغ كونغ نفسها بسرعة كمركز لشركات الويب 3.0، مع توفير خدمات تداول التجزئة لبورصات العملات المشفرة المرخصة في أغسطس. ومع ذلك، حدث أكبر مخطط بونزي في تاريخ هونغ كونغ خلال هذا الوقت، حيث اختلست بورصة "JPEX" ما يقدر بنحو 166 مليون دولار منأموال المستخدمين.