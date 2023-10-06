“غاري وانغ” المؤسس المشارك لشركة FTX يكشف عن ادعاءات بالتلاعب والكذب من قبل إدارة Alameda

ألقى “غاري وانغ”، المؤسس المشارك لشركة FTX لتداول العملات المشفرة، الضوء على ادعاءات خطيرة حول التزوير والنصب خلال محاكمة “سام بانكمان فريد” التي تشهد الجلسة الثالثة من جلسات المحكمة.

أكد “وانغ” على أنه شارك بنشاط، بالإضافة إلى “بانكمان فريد” وإداريين آخرين، في أنشطة خاطئة، تضمنت الكذب بشأن عمليات السحب الكبيرة من شركة “Alameda Research”.

“وانغ”، الذي شارك التفاصيل تحت القسم كشاهد رابع في المحكمة، أقر بالتحايل والقيام بأنشطة غير قانونية داخل FTX والشركات المرتبطة بها، حسب تقارير حديثة.

وفقا للتهم الموجهة إلى “وانغ” فإنه متورط مع كل من “بانكمان فريد” و”كارولين إليسون” و”نيشاد سينغ”، حيث شارك في تسهيل امتيازات لصندوق التحوط “Alameda” والسماح له بعمليات سحب غير محدودة من FTX، وكل ذلك وهم يحافظون على واجهة من النزاهة والشفافية.

أثارت الشهادات القوية من “وانغ” قلق عميق بشأن معايير الأعمال والشفافية في FTX خلال فترة قيادتهم.

الثلاثة، “وانغ”، “إليسون”، و”سينغ”، اعترفوا بالذنب للتهم الموجهة إليهم بعد اعتقال “بانكمان فريد”، مما يبرز خطورة هذه الادعاءات ويؤكدها.

في اليوم الثالث من المحاكمة، تم استدعاء “مات هوانغ”، المؤسس المشارك لشركة الاستثمار المتخصصة في العملات المشفرة، “Paradigm”، لإدلاء شهادته أيضا.

“هوانغ” كشف عن استثمارات بقيمة 278 مليون دولار من “Paradigm” في FTX وFTX U.S وذلك عبر جولات تمويل متعددة.

ولكن، عندما سُئل عن القيمة الحالية لحصة “Paradigm” في FTX، كان رده صادما حيث أجاب:

أصبحت الآن صفر دولار.

“آدم يديديا”، الذي كان يتحالف سابقا مع “بانكمان فريد”، أعطى أيضا نظرة ثاقبة إلى ديناميات العمل داخل FTX والأسلوب الحياتي للإدارة، مشيرا إلى إقامتهم في شقة فاخرة بقيمة 35 مليون دولار في جزر البهاما.

شهادة “يديديا” تطرقت لمواضيع تضمنت الإشكاليات الفنية داخل “Alameda” والأسئلة حول استقرار FTX وأدارتها.

“يديديا” أوضح أنه فضل الابتعاد عن “بانكمان فريد” نظرا للمشاكل المالية التي يواجهها والتحقيقات القانونية الجارية.

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