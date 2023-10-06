هجوم آخر على منصة Friend.Tech وسرقة 234 ايثيريوم في أقل من يوم!

تعرضت منصة Friend.Tech لهجوم آخر حيث تمكن محتال من سرقة ايثيريوم بقيمة تقدر بحوالي 385,000 دولار في فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة.

هذا الحادث هو جزء من سلسلة هجمات التحايل عبر تبديل بطاقات SIM، والتي استهدفت مستخدمين لمنصة Friend.Tech.

على ضوء الأحداث، أعلن حساب “ZachXBT” على منصة X (تويتر سابقا)، في الخامس من أكتوبر عن نجاح شخص في سرقة 234 إيثريوم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك من خلال التلاعب ببطاقات SIM لأربعة مستخدمين للمنصة.

الملفت للانتباه هو أن الأموال المسروقة يمكن تتبعها نحو القرصان نفسه.

شارك أحد الضحايا تجربته قائلا:

تم تغيير بطاقة SIM. يبدو أن شخص ما استطاع تنفيذ هذا باستخدام متجر Apple وتحويله إلى iPhone SE. مفاتيحي لم تعد آمنة، تم اختراق المحفظة.

أفاد مستخدم آخر، يحمل اسم المستخدم @KingMgugga، بشكل فوري أنه شاهد الهجوم يحدث أمام عينيه وطلب المساعدة بشكل يائس.

في نفس الوقت، أكد @holycryptoroni أنه أصبح ضحية لهجوم مشابه، وعبر عن أسفه قائلا:

الأمور تغيرت، أنا آسف.

وهذا ليس أول هجوم من نوعه يستهدف مستخدمي Friend.Tech.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد أربعة مستخدمين آخرين بأن حساباتهم قد تم استنزافها نتيجة إما هجمات تبديل SIM أو هجمات التصيد، مما أسفر عن سرقة حوالي 109 إيثريوم.

Friend.Tech تسجيب بوضع خاصية أمان جديدة:

واجهت Friend.Tech، التي تتيح للمستخدمين شراء مفاتيح خاصة لغرف المحادثات، تحدي أمني.

تحدث هجمات تبديل بطاقات SIM عندما يأخذ المهاجمون السيطرة على رقم الهاتف ويستخدمونه للوصول إلى حسابات الضحية على وسائل التواصل ومحافظ العملات الرقمية.

تشير الشركة التجارية “Manifold” إلى أن إجمالي القيمة المسجلة لـ Friend.Tech والبالغة 50 مليون دولار قد تكون معرضة للخطر.

وعلى إثر ذلك، حثوا المنصة على تقوية إجراءات أمان الحسابات، خاصة من خلال توفير خاصية المصادقة الثنائية (2FA) لزيادة الحماية.

أعاد الاختراق الأخير الدعوات لـ Friend.Tech لتطبيق إجراءات الأمان 2FA للحماية الاضافية.

ردا على السلسلة الأخيرة من الاختراقات، قدمت Friend.Tech ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إزالة خيارات تسجيل الدخول المعينة خصوصا بأرقام الهاتف.

وأوصى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Delegate لأمان المحفظة بإلغاء أرقام الهواتف من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي كتدبير وقائي ضد هجمات محتملة.

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