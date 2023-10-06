المدير التنفيذي السابق لـ “BlackRock” يتوقع الموافقة على صندوق ETF البيتكوين

“ستيفن شوينفيلد”، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة “MarketVector Indexes” والمدير التنفيذي السابق لشركة “BlackRock”، يتوقع أن تقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الموافقة على صندوق ETF البيتكوين في غضون فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

شارك “شوينفيلد” هذا التوقع خلال جلسة نقاش حول الصناديق الاستثمارية المُتداولة في البورصة في قمة الأصول الرقمية لـ “CCData” بلندن، وانضم إليه “مارتن بيدنال”، المدير التنفيذي لشركة “Jacobi Asset Management”.

أجاب “شوينفيلد” على تعليق سابق من “بيدنال”، الذي طرح أن الهيئة قد تقرر الموافقة على جميع طلبات الصناديق الاستثمارية في وقت واحد، لتجنب تقديم أي ميزة لشركة معينة.

في مُلاحظة على التكتيكات السابقة للهيئة، أوضح “شوينفيلد” أن القرار الأخير لتأجيل الحكم في عدة طلبات يشير إلى تحول هامشي في الاستراتيجية.

“BlackRock”، التي تُدير أصولا بقيمة 9.42 تريليون دولار، والمعروفة بسجلها الإنجازي الرائع في الحصول على موافقات الهيئة للصناديق الاستثمارية، قد تتمتع بموقف قوي للحصول على الموافقة على صندوق البيتكوين ETF الفوري.

الرئيس التنفيذي “لاري فينك”، الذي كان ينتقد البيتكوين في الماضي، يعترف الآن بإمكانيات البيتكوين كبديل للذهب.

على الرغم من القوة التي قد تُظهرها “BlackRock” في هذا السوق، أكد “شوينفيلد” أن الشركة قد تواجه منافسة شديدة من الشركات التي لديها علاقات أقوى بالبيئة الرقمية والعملات المشفرة.

وتوقع أن تؤدي الموافقة على الصناديق الاستثمارية للبيتكوين إلى تدفقات رأس المال بين 150 و200 مليار دولار إلى منتجات استثمار البيتكوين خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهو ما قد يضاعف من قيمة منتجات البيتكوين.

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