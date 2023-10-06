إيلون ماسك يدعو إلى إصلاح هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل وسط دعوى قضائية لفرض شهادته في تحقيق تويتر

تام شمس - الجمعة 6 أكتوبر 2023 11:51 صباحاً - دعا إيلون ماسك إلى "إصلاحٍ شامل" لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بعد ساعات من مقاضاةِ الهيئة التنظيمية لماسك لأنها تزعم أنَّه أخفق في الإدلاء بشهادته في تحقيقها المتعلق بشرائه منصَّةَ تويتر (الآن X) بقيمة 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما إذا كانت عملية شراء ماسك قد أثارت قوانين الأوراق المالية، إذ يسعى إيداعُ الهيئة التنظيمية في 5 أكتوبر في محكمة مقاطعة كاليفورنيا إلى إجبار ماسك على الامتثال لأمر استدعاءٍ سابق من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

في منشورٍ على منصَّة X في اليوم نفسه،

A comprehensive overhaul of these agencies is sorely needed, along with a commission to take punitive action against those individuals who have abused their regulatory power for personal and political gain.



Can’t wait for this to happen. — Elon Musk (@elonmusk) October 5, 2023

"ثمَّة حاجة ماسة إلى إصلاحٍ شامل لهذه الوكالات، إلى جانب لجنة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الأفراد الذين أساؤوا استخدام سلطتهم التنظيمية لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية".

تكون هيئة الأوراق المالية والبورصات — جنباً إلى جنب مع وزارة العدل الأمريكية — هي التي تخضع للتحقيق.

كما أضاف ماسك: "لا أستطيع الانتظار حتى يحدث هذا"، رداً على منشورٍ يوضح الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية ضدَّ الشركات التي يقودها ماسك.

عندما سأله مستخدم X عمَّا إذا كان هذا التحقيق سيحدث على الإطلاق، أجاب ماسك: "أقدِّر الاحتمال بنسبة 100٪".

ومن ناحيتها قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنَّها استدعت ماسك في مايو 2023 وطلبت منه الإدلاء بشهادته في مكتب الهيئة التنظيمية في سان فرانسيسكو في 15 سبتمبر، وهو ما وافق عليه ماسك في البداية.

قبل يومين، أبلغ ماسك هيئةَ الأوراق المالية والبورصات "فجأةً" أنَّه لن يأتي، وقدَّم العديد من "الاعتراضات الزائفة"، على حدِّ قول هيئة الأوراق المالية والبورصات.

كما أشارت الهيئة التنظيمية إلى أنَّها حاولت التفاوض على وقتٍ ومكانٍ بديلين لشهادة ماسك "بحسن نية"، لكنَّ جهودها قوبلت بـ "الرفض الشامل" من ماسك.

ادَّعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضاً أنَّ اعتراضات ماسك تفتقر إلى الجدارة القانونية.

"ليس لأيٍّ من اعتراضات ماسك أيُّ صلاحية قانونية، وليس لديه عذرٌ مبرر لعدم امتثاله لأمر استدعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات".

تعدُّ منصَّةُ X من بين منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية لمجتمع العملات المشفرة، مع موضوع واحدٍ ساخن للمناقشة يتمثَّل في النهج التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات في صناعة العملات المشفرة.

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كان ماسك يتطلَّع إلى دمج مدفوعات العملات المشفرة على منصة X في الأشهر الأخيرة، بعد أن حصل على ترخيصِ إرسال العملات من الجهة التنظيمية في رود آيلاند في أواخر أغسطس.

والجدير بالذكر أنَّ ماسك قد وجَّه انتقادات لهيئة الأوراق المالية والبورصات في الماضي، حيث أوضح موقفَه سابقاً من الهيئة التنظيمية في مقابلة مع (60 Minutes) في ديسمبر 2018:

“I do not respect the SEC. I do not respect them.”

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره