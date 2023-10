إيلون ماسك يدعو إلى إصلاح هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل وسط دعوى قضائية لفرض شهادته في تحقيق تويتر

تام شمس - الجمعة 6 أكتوبر 2023 11:51 صباحاً - دعا إيلون ماسك إلى "إصلاحٍ شامل" لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بعد ساعات من مقاضاةِ الهيئة التنظيمية لماسك لأنها تزعم أنَّه أخفق في الإدلاء بشهادته في تحقيقها المتعلق بشرائه منصَّةَ تويتر (الآن X) بقيمة 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما إذا كانت عملية شراء ماسك قد أثارت قوانين الأوراق المالية، إذ يسعى إيداعُ الهيئة التنظيمية في 5 أكتوبر في محكمة مقاطعة كاليفورنيا إلى إجبار ماسك على الامتثال لأمر استدعاءٍ سابق من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

في منشورٍ على منصَّة X في اليوم نفسه،

A comprehensive overhaul of these agencies is sorely needed, along with a commission to take punitive action against those individuals who have abused their regulatory power for personal and political gain.



Can’t wait for this to happen.